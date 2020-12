Barcelona are statistica de partea sa in optimile cu PSG! Messi nu a pierdut niciodata o dubla mansa in fazele eliminatorii contra francezilor!

Barcelona-PSG este capul de afis al optimilor in UEFA Champions League.

Este a 4-a oara cand catalanii se vor infrunta contra Parisului in fazele eliminatorii ale UEFA Champions League. Prima data cand cele doua echipe s-au intalnit intr-o dubla mansa a fost in aprilie 2013. La parizieni evolua atunci Zlatan Ibrahimovic, iar Barca avea un atac stelar, cu Villa, Messi, Iniesta sau Xavi. Meciul tur din Franta s-a incheiat 2-2, iar la returul de pe Camp Nou partida s-a incheiat la egalitate, 1-1. Barcelona s-a calificat atunci gratie celor doua goluri marcate in deplasare.

In editia 2014/2015, cele doua formatii s-au intalnit de patru ori! Odata in grupe, unde si-au impartit victoriile (PSG 3-2 Barcelona, Barcelona 3-1 PSG), iar a doua oara in sferturile competitiei, unde Barcelona a invins categoric gratie tripletei Messi-Suarez-Neymar, care a si adus trofeul in acel an (PSG 1-3 Barcelona, Barcelona 2-0 PSG).

A 3-a oara cand Barcelona a intalnit PSG a fost in dubla deja istorica, din 2017. Parisul i-a zdrobit pe catalani in tur cu un 4-0 pe Stade de France, dar la returul de pe Camp Nou, Barca a reusit "remontada", invingand cu 6-1.

Prima partida dintre cele doua va avea loc pe 16 februarie, pe Camp Nou, iar returul va fi in Franta pe 10 martie. Ambele partide se vor juca de la ora 22:00.

Last 16 MATCHDAYS CONFIRMED! 1️⃣st leg:

BarçaPSG

Camp Nou

February 16 2️⃣nd leg:

PSGBarça

Parc des Princes

March 10