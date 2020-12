Un nou caz Figo la Barcelona? Florentino Perez poate realiza unul dintre cele mai tari transferuri ai ultimilor ani! Ce jucator doreste de la rivala catalana

Barcelona are in curtea sa unul dintre cei mai promitatori fotbalisti din Europa.

Ansu Fati si-a reinnoit contractul cu clubul catalan pe data de 5 decembrie 2019, iar intelegerea este valabila pana in iunie 2024, cu o clauza de reziliere de 400 de milioane de euro. Cu toate acestea, acest contract contine cateva clauze pe care nu toate partile le interpreteaza in acelasi mod.

Clubul considera ca prelungirea consta in doi ani fixi, cu posibilitatea unei reinnoiri pe inca doua sezoane. Agentul lui Fati neaga existenta celor doua sezoane suplimentare si lasa de inteles ca intelegerea va expira in iunie 2022. Cu alte cuvinte, daca Jorge Mendes are dreptate, Ansu Fati ar putea refuza sa-si prelungeasca angajamentul si ar putea face presiuni pentru a fi vandut cu un pret redus, ori sa plece gratis.

Mendes s-ar putea baza pe reglementarile FIFA, care prevad ca "jucatorii sub 18 ani nu pot semna un contract profesionist pentru o durata mai mare de trei ani de zile" si ca "orice clauza cu o perioada mai mare nu este acceptata". Avand in vedere ca Fati a prelungit intelegerea atunci cand avea 17 ani, contractul sau ar fi valabil doar pana in 2022.

Totusi, clubul vine cu varianta pe care o ofera regulamentul Ligii din Spania, care spuna ca "orice alt contract cu o durata diferita va fi permis daca este in conformitate cu legislatia nationala". In Spania sunt permise contracte pe o perioada mai mare, iar asta ar da validitate celor doi ani optionali.

Conform celor de la diariogol.com, Jorge Mendes l-ar fi oferit deja pe Ansu Fati mai multor echipe tari din Europa, printre ele fiind si Real Madrid. Agentul are o relatie buna cu Florentino Perez, iar prin aceasta mutare Mendes vrea sa puna presiune pe clubul catalan pentru a obtine un contract mai bun jucatorului sau. El se asteapta ca Ansu Fati sa primeasca o marire substantiala in urmatoarea intelegere pe care o va negocia.