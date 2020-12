Un jucator trecut pe la Barcelona si Sevilla a organizat o petrecere cu femei in pandemie! Ce decizie a luat clubul de fotbal la care evolua

Clubul de fotbal din Belgia, KV Oostende, a decis sa-i rezilieze contractul portarului de rezerva Fabrice Ondoa.

Decizia a venit dupa ce fotbalistul a organizat o petrecere in timpul pandemiei, invintand mai multe persoane in apartamentul sau, in ciuda restrictiilor. Clubul a declarat ca politia a fost sunata ca sa-si faca aparitia la locuinta jucatorului camerunez din cauza galagiei.

Conform martorilor oculari, agentii de politie au ramas pana in jurul orei patru dimineata pentru a face constatari, iar "trei femei sumar imbracate" au fost conduse la sectie.

"S-a dovedit a fi o petrecere in timpul pandemiei in care au fost implicate zece persoane", a transmis clubul, adaugand ca ofiterii de politie au fost hartuiti verbal.

Oostende, club care se afla la mijlocul clasamentului in Belgia, a declarat ca a evitat pana acum orice infectie cu COVID in cadrul clubului. Dupa aceasta intamplare, Oostende a decis sa inceapa procedura de reziliere a contractului camerunezului.

"Privind gravitatea situatiei clubul Oostende a decis ca trebuie sa-i rezilieze contractul lui Fabrice Ondoa", a comunicat clubul.

Fabrice Ondoa a mai trecut pe la echipele secunde ale Barcelonei, iar prima echipa din afara Spaniei la care a evoluat a fost Oostende, pentru care a jucat in 28 de partide. Fabrice Ondoa este international de fotbal camerunez, cu peste 44 de selectii la nationala.