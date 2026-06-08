Reghecampf semnează! Salariul său, cel mai mare din ultimii ani. „A negociat la sânge!“

Reghecampf semnează! Salariul său, cel mai mare din ultimii ani. „A negociat la sânge!“ Fotbal extern
Amir Kiarash
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Odată cu intrarea sa în circuitul antrenorilor din Africa, „Reghe“ și-a îmbunătățit cota.

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Laurentiu ReghecampfAl-Hilal Omdurmansudanromanii din zona araba
Din articol

Laurențiu Reghecampf s-a lovit de multe obstacole extrafotbalistice, odată ce a bătut palma cu Al-Hilal Omdurman (Sudan), în august 2025. Dar acest chin pe alocuri a meritat efortul.

Datorită rezultatelor obținute, „Reghe“ și-a permis să negocieze de pe o poziție de forță contractul pe care îl va avea pentru sezonul 2026-2027. Mai ales că pe adresa sa au sosit propuneri destul de tentante din nordul Africii, după cum Sport.ro a arătat aici. 

În ciuda acestor variante, românul va continua, aproape sigur, la actuala sa echipă, Al-Hilal Omdurman. Pentru că, potrivit presei locale, șefii acestei grupări au acceptat toate condițiile lui „Reghe“. Atât cele financiare, cât și sportive.

Reghecampf, 25,000 de dolari pe lună și mână liberă la transferuri

Potrivit acordului pe care îl va semna, salariul lui Reghecampf, la Al-Hilal Omdurman, va crește de la 15,000 de dolari pe lună, la 25,000. Dar nu acesta a fost singurul argument care l-a convins pe tehnicianul român. 

La începutul lunii mai, Sport.ro a dezvăluit aici că Reghecampf a cerut îndepărtarea directorului sportiv, Atef Al-Nour. 

Acesta a intrat în vizorul românului pentru că n-a fost de acord cu strategia pentru perioada de transferuri. Dar cel care și-a impus punctul de vedere a fost „Reghe“. Pentru că, în această vară, toate deciziile privind campania de achiziții vor fi luate de antrenorul român!

La Al-Hilal Omdurman, nu se va mai face niciun transfer fără aprobarea lui Reghecampf! Iar linia stabilită de acesta a fost clară: vor fi aduși jucători de 23-26 de ani cu experiență anterioară în cupele continentale din Africa. Pentru că, în viziunea lui Reghecampf, doar astfel de jucători pot ridica nivelul și pot contribui la câștigarea Champions League. Acesta va fi principalul obiectiv al antrenorului român, la Al-Hilal Omdurman. Și, în încercarea de a-și îndeplini visul, românul vrea fotbaliști maturi, capabili de a face diferența imediat, fără a avea nevoie de o lungă perioadă de acomodare“, a notat jurnalistul Asim Sharif, o vedetă mediatică în fotbalul african.

Laurențiu Reghecampf, pe val cu Al-Hilal Omdurman

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Din informațiile obținute de Asim Sharif, noul contract al lui Reghecampf cu Al-Hilal Omdurman va fi valabil pentru încă doi ani. Iar o altă condiție pusă de român a fost legată de competiția în care se va înscrie echipa sa, în campania care urmează.

Reghecampf e de părere că prima ligă sudaneză, reluată în ianuarie după trei ani de întrerupere, e sub nivelul optim. De aceea, el vrea ca, la fel ca în acest sezon, Al-Hilal Omdurman să se înscrie în prima ligă din Rwanda, astfel încât să aibă parte de meciuri tari, în vederea participării în Champions League. Apoi, Al-Hilal Omdurman va reveni acasă doar pentru play-off-ul campionatului din Sudan. Sezonul regulat va fi abordat de echipa a doua. Atât șefii lui Al-Hilal, cât și conducătorii fotbalului din Sudan au fost de acord cu acest plan menit să crească șansele celor de la Al-Hilal în viitorul sezon de Champions League“, a dezvăluit jurnalistul Asim Sharif. 

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