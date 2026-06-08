Reghecampf semnează! Salariul său, cel mai mare din ultimii ani. „A negociat la sânge!“

Laurențiu Reghecampf s-a lovit de multe obstacole extrafotbalistice, odată ce a bătut palma cu Al-Hilal Omdurman (Sudan), în august 2025. Dar acest chin pe alocuri a meritat efortul.

Datorită rezultatelor obținute, „Reghe“ și-a permis să negocieze de pe o poziție de forță contractul pe care îl va avea pentru sezonul 2026-2027. Mai ales că pe adresa sa au sosit propuneri destul de tentante din nordul Africii, după cum Sport.ro a arătat aici.

În ciuda acestor variante, românul va continua, aproape sigur, la actuala sa echipă, Al-Hilal Omdurman. Pentru că, potrivit presei locale, șefii acestei grupări au acceptat toate condițiile lui „Reghe“. Atât cele financiare, cât și sportive.

Reghecampf, 25,000 de dolari pe lună și mână liberă la transferuri

Potrivit acordului pe care îl va semna, salariul lui Reghecampf, la Al-Hilal Omdurman, va crește de la 15,000 de dolari pe lună, la 25,000. Dar nu acesta a fost singurul argument care l-a convins pe tehnicianul român.

La începutul lunii mai, Sport.ro a dezvăluit aici că Reghecampf a cerut îndepărtarea directorului sportiv, Atef Al-Nour.

Acesta a intrat în vizorul românului pentru că n-a fost de acord cu strategia pentru perioada de transferuri. Dar cel care și-a impus punctul de vedere a fost „Reghe“. Pentru că, în această vară, toate deciziile privind campania de achiziții vor fi luate de antrenorul român!

„La Al-Hilal Omdurman, nu se va mai face niciun transfer fără aprobarea lui Reghecampf! Iar linia stabilită de acesta a fost clară: vor fi aduși jucători de 23-26 de ani cu experiență anterioară în cupele continentale din Africa. Pentru că, în viziunea lui Reghecampf, doar astfel de jucători pot ridica nivelul și pot contribui la câștigarea Champions League. Acesta va fi principalul obiectiv al antrenorului român, la Al-Hilal Omdurman. Și, în încercarea de a-și îndeplini visul, românul vrea fotbaliști maturi, capabili de a face diferența imediat, fără a avea nevoie de o lungă perioadă de acomodare“, a notat jurnalistul Asim Sharif, o vedetă mediatică în fotbalul african.