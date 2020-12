Un fost jucator de la Barcelona este convins ca Xavi ii va antrena pe catalani: "Echipa este in ADN-ul lui!"

Javier Saviola a vorbit despre posibilitatea ca actualul antrenor de la Al-Sadd sa vina la carma echipei catalane.

Xavi Hernandez a fost inclus de France Football in 11-le cu cel mai mare impact in istoria fotbalului, iar Saviola a vorbit despre calitatile pe care le are fostul mijlocas spaniol.

"Astazi este o zi de sarbatoare pentru fotbalul spaniol. Nu l-am admirat pe Xavi ca jucator, ci ca prieten. Ceea ce il ajuta cel mai mult este viziunea lui de joc. Parca avea o oglinda la spate, el controla mereu tot ce era in jurul lui. Cred ca Xavi va ajunge sa antreneze Barcelona, are ADN-ul lor. El se pregateste acum pentru a avea experienta. Cu siguranta va alege cum si cand se va intoarce la Barcelona", a declarat Javier Saviola pentru Radio MARCA.

Echipa condusa de Xavi traverseaza o perioada buna in campionatul din Qatar si se afla pe primul loc in clasament cu 25 puncte dupa 9 etape jucate. De asemenea, Al-Sadd are o serie de 6 victorii consecutive.

