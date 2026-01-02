Girona îl vrea sub formă de împrumut pe Ter Stegen

Este posibil ca Marc-Andre ter Stegen să se despartă de Barcelona în această iarnă. Portarul mai are contract până în iulie 2028, dar a devenit rezerva lui Joan Garcia și trebuie să lupte pentru minute cu Wojciech Szczesny, situație pe care o consideră inacceptabilă, în condițiile în care vrea să prindă lotul Germaniei pentru Cupa Mondială din 2026.



De transferul său definitiv s-au arătat interesate Newcastle United, AS Monaco, Manchester United, Tottenham, Beșiktaș și Bayern Munchen, dar soluția la îndemână poate veni de la o echipă din La Liga.



Michel, antrenor celor de la Girona (locul 18 în La Liga), a dezvăluit că îl vrea sub formă de împrumut până la finalul acestui sezon și îi garantează locul de titular, deși în lotul său se mai află goalkeeperii Dominik Livakovic (împrumutat de la Fenerbahce), Juan Carlos, Paulo Gazzaniga și Vladyslav Krapyvtsov.



Echipa catalană are cel mai mare număr de goluri primite în acest sezon (33) și al doilea cel mai slab golaveraj din La Liga (-18), iar Michel a vorbit personal pentru a-l convinge să vină pe portarul despre care crede că poate îmbunătăți rapid cifrele defensive.



Germanul intră în al 12-lea an de contract cu Barcelona

Marc-Andre ter Stegen (33 de ani) a evoluat doar pentru Borussia Mönchengladbach (2010-2014 / 127 de meciuri) și FC Barcelona (2014-prezent / 423 de meciuri).



Are 44 de selecții pentru Germania și în palmaresul său se găsesc Champions League (1), Supercupa Europei (1), FIFA Club World Cup (1), La Liga (6), Copa del Rey (6), Supercopa de Espana (2), Euro U17 (2009), FIFA Confederations Cup (2017), Kicker Goalkeeper of the Year (2012), La Liga Zamora Trophy (2022-2023), La Liga Player of the Season (2022-2023) și includerea în UEFA Champions League Squad of the Season (2014-2015, 2018-2019), UEFA Fans' Team of the Year (2018), La Liga Team of the Season (2022-2023) și ESM Team of the Year (2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2022-2023).



Ter Stegen este căpitanul Barcelonei, fiind urmat în această ierarhia acestei funcții de Ronald Araujo (2), Frenkie de Jong (3), Raphinha (4) și Pedri (5). Portarul este cotat la 7 milioane de euro.



Foto - Getty Images

