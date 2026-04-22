La FCSB, după un sezon ratat, urmează o vară „fierbinte“. Până atunci, au început căutările pentru un nou antrenor, după plecarea lui Mirel Rădoi, iar lotul va suferi modificări importante, după încheierea acestei campanii. La câteva ore după rezilierea cu Rădoi, s-a oficializat și despărțirea de Vlad Chiricheș (36 de ani). Primul care a anunțat acest lucru a fost Gigi Becali, după cum Sport.ro a arătat aici.

Mihai Stoica: „Chiricheș e subiect închis, la FCSB“ Astăzi, președintele Consiliului de Administrație, Mihai Stoica, a confirmat și el despărțirea de fostul internațional. În cadrul intervenției sale, la Fanatik, Meme a explicat că fotbalistul de 36 de ani nu va continua, la FCSB, nici în stafful administrativ. La un moment dat, exista această variantă, înaintată de Gigi Becali chiar, într-o tentativă de a grăbi retragerea lui Chiricheș din activitate. „Chiricheș are o ruptură, a simțit foarte tare o ruptură pe quadriceps. Probabil că în condițiile actuale, nici nu se va pune problema să mai joace. Suntem pe 21 aprilie. El mai are 40 de zile contract cu FCSB. Și accidentarea înțeleg că e gravă, îmi spunea medicul nostru. Nu va mai rămâne în club. E subiect închis. I-am propus să facă acel curs de director sportiv. S-a gândit, după aia a spus că nu, că el vrea să antreneze“, a explicat Mihai Stoica.

Vlad Chiricheș își încheie, așadar, șederea, la FCSB. El a activat la acest club, ca jucător, în două perioade: 2012-2013 și 2023 până în prezent. După prima sa plecare, FCSB s-a ales cu suma de 9,5 milioane de euro, în schimbul transferului său, la Tottenham. În momentul revenirii, Chiricheș a semnat din postura de jucător liber de contract, după experiența de la Cremonese. Per total, Vlad Chiricheș a adunat următoarele cifre, în tricoul roș-albaștrilor: 134 de meciuri, 5 goluri și 3 pase de gol. Fostul căpitan al naționalei are și șapte trofee cu FCSB: patru titluri și trei Supercupe.

Clasamente oferite de Sofascore