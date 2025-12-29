Conducerea clubului catalan a început să caute soluții pentru postul de atacant central, iar numele ales este unul cu greutate: Dusan Vlahovic.



Atacantul sârb al lui Juventus intră în ultimele șase luni de contract și poate semna liber cu orice echipă. Potrivit presei din Spania, Barcelona este decisă să profite de această situație și a inițiat deja primele contacte cu reprezentanții jucătorului, cu intenția de a-l aduce fie gratis în vară, fie chiar din luna ianuarie, pentru o sumă redusă.



Barcelona i-a găsit înlocuitor lui Lewandowski



Vlahovic, care a costat-o pe Juventus 83,5 milioane de euro la transferul de la Fiorentina, traversează un sezon dificil la Torino.



Sârbul a marcat doar trei goluri în Serie A și alte trei în Liga Campionilor, iar în urmă cu o lună a suferit și o accidentare care l-a scos din circuit.



La 36 de ani, Robert Lewandowski nu mai reprezintă o soluție pe termen lung, iar Hansi Flick caută un atacant de forță, cu experiență la nivel înalt, care să poată prelua rolul de număr 9.



Barcelona va încheia anul 2025 ca lider în LaLiga, cu 46 puncte obținute în 18 etape scurse. Catalanii au un parcurs de senzație, cu 15 victorii, o remiză și două înfrângeri. Pe locul doi în campionat se află rivala Real Madrid cu 42 de puncte, iar top trei este completat de Atletico Madrid cu 37.

