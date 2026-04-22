Italienii au numit persoana care a stat în spatele succesului lui Cristi Chivu din Inter - Como

Cele două echipe și-au dat întâlnire pe ”Giuseppe Meazza” în returul semifinalelor Coppa Italia, care au fost în direct pe VOYO. Inter va întâlni în finala competiției câștigătoarea dintre Atalanta și Lazio.

Italienii au evidențiat că unul dintre actorii principali din ”remontadata” formației dirijate de Cristi Chivu cu Como a fost Petar Sucic. Croatul i-a pasat de două ori decisiv lui Hakan Calhanoglu și a înscris golul victoriei în minutul 89.

”Vedeta incontestabilă a fost Sucic, car ea marcat un gol și a oferit două pase decisive. Succesul lui Chivu în finala Coppa Italia s-a datorat în mare măsură lui”, a scris Gazzetta dello Sport.

Cotat la 30 de milioane de euro de site-urile de specialitate, Petar Sucic se află la Inter din vara lui 2025. Internaționalul croat mai are contract cu ”nerazzurrii” până la finalul stagiunii 2029/30.

Cifrele lui Sucic

Dinamo Zagreb: 75 meciuri jucate, 9 goluri înscrise, 6 pase decisive

Inter: 48 meciuri jucate, 3 goluri înscrise, 5 pase decisive

Zrinjski Mostar: 37 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 1 pasă decisivă

Pentru Inter urmează meciul cu Torino de duminică, ora 19:00, În etapa #34 din Serie A. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Inter - Como 3-2 (REZUMAT)