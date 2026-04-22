Cele două echipe și-au dat întâlnire pe "Giuseppe Meazza" în returul semifinalelor Coppa Italia. Inter va întâlni în finala competiției câștigătoarea dintre Atalanta și Lazio.
Adversara "nerazzurrilor" va fi stabilită miercuri seară, de la 22:00. Atalanta - Lazio a fost în tur 2-2.
Italienii au numit persoana care a stat în spatele succesului lui Cristi Chivu din Inter - Como
Italienii au evidențiat că unul dintre actorii principali din ”remontadata” formației dirijate de Cristi Chivu cu Como a fost Petar Sucic. Croatul i-a pasat de două ori decisiv lui Hakan Calhanoglu și a înscris golul victoriei în minutul 89.
”Vedeta incontestabilă a fost Sucic, car ea marcat un gol și a oferit două pase decisive. Succesul lui Chivu în finala Coppa Italia s-a datorat în mare măsură lui”, a scris Gazzetta dello Sport.
Cotat la 30 de milioane de euro de site-urile de specialitate, Petar Sucic se află la Inter din vara lui 2025. Internaționalul croat mai are contract cu ”nerazzurrii” până la finalul stagiunii 2029/30.
Cifrele lui Sucic
- Dinamo Zagreb: 75 meciuri jucate, 9 goluri înscrise, 6 pase decisive
- Inter: 48 meciuri jucate, 3 goluri înscrise, 5 pase decisive
- Zrinjski Mostar: 37 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 1 pasă decisivă
Pentru Inter urmează meciul cu Torino de duminică, ora 19:00, în etapa #34 din Serie A.
