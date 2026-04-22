Italienii au numit persoana care a stat în spatele succesului lui Cristi Chivu din Inter - Como

Italienii au numit persoana care a stat în spatele succesului lui Cristi Chivu din Inter - Como Serie A
Inter a învins-o pe Como cu 3-2 și s-a calificat în finala Coppa Italia.

Petar Suciccristi chivuInter Milano
Cele două echipe și-au dat întâlnire pe ”Giuseppe Meazza” în returul semifinalelor Coppa Italia, care au fost în direct pe VOYO. Inter va întâlni în finala competiției câștigătoarea dintre Atalanta și Lazio.

  • Adversara ”nerazzurrilor” va fi stabilită miercuri seară, de la 22:00. Atalanta - Lazio a fost în tur 2-2, iar returul poate fi urmărit tot pe VOYO, la fel ca finala Coppa Italia

Italienii au numit persoana care a stat în spatele succesului lui Cristi Chivu din Inter - Como

Italienii au evidențiat că unul dintre actorii principali din ”remontadata” formației dirijate de Cristi Chivu cu Como a fost Petar Sucic. Croatul i-a pasat de două ori decisiv lui Hakan Calhanoglu și a înscris golul victoriei în minutul 89.

”Vedeta incontestabilă a fost Sucic, car ea marcat un gol și a oferit două pase decisive. Succesul lui Chivu în finala Coppa Italia s-a datorat în mare măsură lui”, a scris Gazzetta dello Sport.

Cotat la 30 de milioane de euro de site-urile de specialitate, Petar Sucic se află la Inter din vara lui 2025. Internaționalul croat mai are contract cu ”nerazzurrii” până la finalul stagiunii 2029/30.

Cifrele lui Sucic

  • Dinamo Zagreb: 75 meciuri jucate, 9 goluri înscrise, 6 pase decisive
  • Inter: 48 meciuri jucate, 3 goluri înscrise, 5 pase decisive
  • Zrinjski Mostar: 37 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 1 pasă decisivă

Pentru Inter urmează meciul cu Torino de duminică, ora 19:00, În etapa #34 din Serie A. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Inter - Como 3-2 (REZUMAT)

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Scurt istoric al cursului leu/euro, la schimbările de premieri în România. Cele mai mari deprecieri din ultimii 10 ani
Scurt istoric al cursului leu/euro, la schimbările de premieri în România. Cele mai mari deprecieri din ultimii 10 ani
Show cu Reghecampf: imaginile au devenit virale în Africa
Show cu Reghecampf: imaginile au devenit virale în Africa
"Bunicuța" Venus Williams se face de râs. Nu a mai câștigat un meci din iulie 2025!
"Bunicuța" Venus Williams se face de râs. Nu a mai câștigat un meci din iulie 2025!
Simona Halep, „vânată” de Aryna Sabalenka, la Madrid: îi poate sufla un record istoric în WTA
Simona Halep, „vânată” de Aryna Sabalenka, la Madrid: îi poate sufla un record istoric în WTA
Cesc Fabregas a numit dezavantajul pe care l-a avut în meciul cu Interul lui Cristi Chivu: „Nu este ușor”
Cesc Fabregas a numit dezavantajul pe care l-a avut în meciul cu Interul lui Cristi Chivu: „Nu este ușor”
Dragoș Bucur, diseară, la Visuri la cheie: „A devenit mama în diverse etape ale vieții. Ultima oară când avea aproape 70 de ani”
Dragoș Bucur, diseară, la Visuri la cheie: „A devenit mama în diverse etape ale vieții. Ultima oară când avea aproape 70 de ani”
VIDEO cu rezumatul meciului Inter Milano - Como 3-2 (VOYO)
VIDEO cu rezumatul meciului Inter Milano - Como 3-2 (VOYO)
Cesc Fabregas a surprins după Inter - Como 3-2: ”Chivu n-o s-o spună niciodată”

Cesc Fabregas a surprins după Inter - Como 3-2: ”Chivu n-o s-o spună niciodată”

Transformare spectaculoasă pentru sportiva desemnată 'cea mai atrăgătoare femeie din lume': "Arăți incredibil"

Transformare spectaculoasă pentru sportiva desemnată 'cea mai atrăgătoare femeie din lume': "Arăți incredibil"

FCSB și-a găsit antrenor: ”L-am sunat să vină să ne ajute”

FCSB și-a găsit antrenor: ”L-am sunat să vină să ne ajute”

Antonela Roccuzzo, postare cu scântei pe rețele: ”E interzis să dai zoom!” Ce i-a scris Messi

Antonela Roccuzzo, postare cu scântei pe rețele: ”E interzis să dai zoom!” Ce i-a scris Messi

Mirel Rădoi dezvăluie de ce a părăsit FCSB și mesajul transmis lui Gigi Becali la plecare

Mirel Rădoi dezvăluie de ce a părăsit FCSB și mesajul transmis lui Gigi Becali la plecare

Inter - Como 3-2. Revenire absolut fabuloasă a lui Chivu, care se califică în finala Cupei Italiei

Inter - Como 3-2. Revenire absolut fabuloasă a lui Chivu, care se califică în finala Cupei Italiei



Simona Halep, „vânată” de Aryna Sabalenka, la Madrid: îi poate sufla un record istoric în WTA
Simona Halep, „vânată” de Aryna Sabalenka, la Madrid: îi poate sufla un record istoric în WTA
„Comoara“ lui Becali: „Valorează 200 de milioane de euro acum!“
„Comoara“ lui Becali: „Valorează 200 de milioane de euro acum!“
VIDEO cu rezumatul meciului Inter Milano - Como 3-2 (VOYO)
VIDEO cu rezumatul meciului Inter Milano - Como 3-2 (VOYO)
Cesc Fabregas a numit dezavantajul pe care l-a avut în meciul cu Interul lui Cristi Chivu: „Nu este ușor”
Cesc Fabregas a numit dezavantajul pe care l-a avut în meciul cu Interul lui Cristi Chivu: „Nu este ușor”
MM Stoica a făcut anunțul: cine ar putea reveni la FCSB dacă se întoarce Elias Charalambous
MM Stoica a făcut anunțul: cine ar putea reveni la FCSB dacă se întoarce Elias Charalambous
Cristi Chivu, doar cuvinte de laudă pentru noul "motor" de la Inter, după victoria cu Fiorentina: "E complet!"
Cristi Chivu, doar cuvinte de laudă pentru noul "motor" de la Inter, după victoria cu Fiorentina: "E complet!"
Calificată în finala Champions League, Inter Milano a dat drumul la mercato pentru sezonul următor
Calificată în finala Champions League, Inter Milano a dat drumul la mercato pentru sezonul următor
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Proprietara bijuteriilor de 250.000 de dolari, pierdute de DIICOT, cere acoperirea datoriilor la stat. A depus plângere

stirileprotv Proprietara bijuteriilor de 250.000 de dolari, pierdute de DIICOT, cere acoperirea datoriilor la stat. A depus plângere

Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

protv Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

Ilie Bolojan, la Știrile ProTV: Baronii locali ai PSD au avut o nemulțumire. Măsurile de disciplină au deranjat

stirileprotv Ilie Bolojan, la Știrile ProTV: Baronii locali ai PSD au avut o nemulțumire. Măsurile de disciplină au deranjat

Condițiile lui George Simion, pentru ca AUR să negocieze cu PSD sau PNL: ”Dacă vor accepta, unii ori alții, putem discuta”

stirileprotv Condițiile lui George Simion, pentru ca AUR să negocieze cu PSD sau PNL: ”Dacă vor accepta, unii ori alții, putem discuta”

