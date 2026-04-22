Cine vine antrenor la FCSB. Propunere de ultimă oră și un răspuns instant

După plecarea lui Mirel Rădoi, FCSB a încercat să îl readucă la echipă pe Elias Charalambous, cel care a demisionat în martie, după ratarea play-off-ului. Cipriotul a refuzat, astfel că Mihai Stoica și Gigi Becali trebuie să se îndrepte către o altă variantă.

Basarab Panduru a înaintat varianta Ioan Ovidiu Sabău pentru FCSB. Mihai Stoica a exclus-o imediat

Mihai Stoica a transmis în repetate rânduri că exclude varianta ca FCSB să fie preluată de un antrenor român, motivând că nu există vreun tehnician valoros, liber de contract, care ar putea să lucreze la formația roș-albastră.

"Sună foarte rău pentru școala românească de antrenori. Vrei să aduc lista cu antrenorii români deținători de licență Pro, care nu au echipă? Și să-mi spui tu măcar 3 nume de unde să aleg. Să fim serioși!", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Prezent în studio, fostul internațional Basarab Panduru a întrebat dacă Ioan Ovidiu Sabău ar putea fi o soluție pentru FCSB, având în vedere că este liber de contract și a reușit performanțe notabile la Universitatea Cluj.

Mihai Stoica a respins rapid varianta: "Știi foarte bine ce trimiteri a făcut Gigi la Sabău. Eu mă gândesc la tot. Sunt antrenori pe care îi respect și cred că au valoare, dar care n-au cum să ajungă niciodată la noi din alte motive".

Gigi Becali l-a ironizat în mai multe rânduri pe Ioan Ovidiu Sabău, de multe ori adresându-se tehnicianului cu "iehovistul" - referire la faptul că fostul internațional este un adept al mișcării religioase Martorii lui Iehova.