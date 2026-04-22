Cine vine antrenor la FCSB. Propunere de ultimă oră și un răspuns instant

Cine vine antrenor la FCSB. Propunere de ultimă oră și un răspuns instant Superliga
FCSB se află în căutarea unui nou antrenor după plecarea lui Mirel Rădoi de la echipă.

FCSBGigi BecaliMihai StoicaBasarab PanduruIoan Ovidiu Sabau
După plecarea lui Mirel Rădoi, FCSB a încercat să îl readucă la echipă pe Elias Charalambous, cel care a demisionat în martie, după ratarea play-off-ului. Cipriotul a refuzat, astfel că Mihai Stoica și Gigi Becali trebuie să se îndrepte către o altă variantă.

Basarab Panduru a înaintat varianta Ioan Ovidiu Sabău pentru FCSB. Mihai Stoica a exclus-o imediat

Mihai Stoica a transmis în repetate rânduri că exclude varianta ca FCSB să fie preluată de un antrenor român, motivând că nu există vreun tehnician valoros, liber de contract, care ar putea să lucreze la formația roș-albastră.

"Sună foarte rău pentru școala românească de antrenori. Vrei să aduc lista cu antrenorii români deținători de licență Pro, care nu au echipă? Și să-mi spui tu măcar 3 nume de unde să aleg. Să fim serioși!", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Prezent în studio, fostul internațional Basarab Panduru a întrebat dacă Ioan Ovidiu Sabău ar putea fi o soluție pentru FCSB, având în vedere că este liber de contract și a reușit performanțe notabile la Universitatea Cluj.

Mihai Stoica a respins rapid varianta: "Știi foarte bine ce trimiteri a făcut Gigi la Sabău. Eu mă gândesc la tot. Sunt antrenori pe care îi respect și cred că au valoare, dar care n-au cum să ajungă niciodată la noi din alte motive".

Gigi Becali l-a ironizat în mai multe rânduri pe Ioan Ovidiu Sabău, de multe ori adresându-se tehnicianului cu "iehovistul" - referire la faptul că fostul internațional este un adept al mișcării religioase Martorii lui Iehova.

FCSB așteaptă un antrenor străin

Mihai Stoica a transmis din nou că următorul antrenor de la FCSB va fi cu siguranță străin. Oficialul campioanei spune că a primit deja numeroase propuneri, însă Gigi Becali nu se grăbește să instaleze un nou tehnician.

"Sunt foarte multe variante. Mult mai multe decât mă așteptam, inclusiv nume mari. Variante de prin preajmă și din țări cu fotbal dezvoltat. Mi-au fost propuși, curg CV-urile. 

Avem o lună la dispoziție să punem antrenor. Eu mă grăbesc să pun antrenor, dar Gigi a zis să nu mă grăbesc și să așteptăm. El e foarte calculat.

E clar că va fi un antrenor străin", a mai spus Mihai Stoica.

Printre variantele propuse celor de la FCSB se numără și un fost fotbalist important din Europa, a susținut și Gigi Becali.

"MM mi-a zis că unul a fost foarte mare ca jucător. E cunoscut, dar nu vi-l spun pentru că voi îl știți. Cred că a jucat și cu Adrian Mutu prin Italia", a spus Gigi Becali, la Digisport.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
O familie din Italia a rezervat un zbor spre Cracovia, Polonia, dar a ajuns la Craiova, România: „A fost o vacanță minunată”
O familie din Italia a rezervat un zbor spre Cracovia, Polonia, dar a ajuns la Craiova, România: „A fost o vacanță minunată”
ULTIMELE STIRI
Nota lui Ionuț Radu după Barcelona - Celta Vigo. Clasamentul din La Liga după un meci aflat la un pas de o tragedie
Nota lui Ionuț Radu după Barcelona - Celta Vigo. Clasamentul din La Liga după un meci aflat la un pas de o tragedie
Atalanta - Lazio 1-1 (1-2 d.p.). Echipa lui Sarri va juca împotriva lui Inter în finala Coppa Italia. Meciul a fost LIVE pe VOYO
Atalanta - Lazio 1-1 (1-2 d.p.). Echipa lui Sarri va juca împotriva lui Inter în finala Coppa Italia. Meciul a fost LIVE pe VOYO
Manchester City e noul lider din Premier League! Cum arată ecuația luptei la titlu
Manchester City e noul lider din Premier League! Cum arată ecuația luptei la titlu
PSG a făcut spectacol cu Nantes în exclusivitate pe VOYO. Clasamentul din Ligue 1
PSG a făcut spectacol cu Nantes în exclusivitate pe VOYO. Clasamentul din Ligue 1
Burnley – Manchester City 0-1, pe VOYO. „Cetățenii” au urcat pe primul loc, după ce și-au retrogradat adversarul
Burnley – Manchester City 0-1, pe VOYO. „Cetățenii” au urcat pe primul loc, după ce și-au retrogradat adversarul
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cesc Fabregas a surprins după Inter - Como 3-2: ”Chivu n-o s-o spună niciodată”

Cesc Fabregas a surprins după Inter - Como 3-2: ”Chivu n-o s-o spună niciodată”

Italienii au numit persoana care a stat în spatele succesului lui Cristi Chivu din Inter - Como

Italienii au numit persoana care a stat în spatele succesului lui Cristi Chivu din Inter - Como

Antonela Roccuzzo, postare cu scântei pe rețele: ”E interzis să dai zoom!” Ce i-a scris Messi

Antonela Roccuzzo, postare cu scântei pe rețele: ”E interzis să dai zoom!” Ce i-a scris Messi

Diletta Leotta dezvăluie: "Cristi Chivu? Un singur lucru m-a surprins la el"

Diletta Leotta dezvăluie: "Cristi Chivu? Un singur lucru m-a surprins la el"

Fiul lui Walter Zenga a spus unde s-ar afla Inter dacă Cesc Fabregas ar fi fost ales în locul lui Cristi Chivu

Fiul lui Walter Zenga a spus unde s-ar afla Inter dacă Cesc Fabregas ar fi fost ales în locul lui Cristi Chivu

Charalambous i-a dat răspunsul lui FCSB! MM Stoica, anunț despre următorul antrenor

Charalambous i-a dat răspunsul lui FCSB! MM Stoica, anunț despre următorul antrenor



Recomandarile redactiei
Atalanta - Lazio 1-1 (1-2 d.p.). Echipa lui Sarri va juca împotriva lui Inter în finala Coppa Italia. Meciul a fost LIVE pe VOYO
Atalanta - Lazio 1-1 (1-2 d.p.). Echipa lui Sarri va juca împotriva lui Inter în finala Coppa Italia. Meciul a fost LIVE pe VOYO
Nota lui Ionuț Radu după Barcelona - Celta Vigo. Clasamentul din La Liga după un meci aflat la un pas de o tragedie
Nota lui Ionuț Radu după Barcelona - Celta Vigo. Clasamentul din La Liga după un meci aflat la un pas de o tragedie
Așa ceva, mai rar! Gigi Becali i-a cerut iertare unui jucător de la FCSB în direct: ”... dar părerea tot aia e!”
Așa ceva, mai rar! Gigi Becali i-a cerut iertare unui jucător de la FCSB în direct: ”... dar părerea tot aia e!”
Manchester City e noul lider din Premier League! Cum arată ecuația luptei la titlu
Manchester City e noul lider din Premier League! Cum arată ecuația luptei la titlu
Fază tare în meciul care decide adversara lui Chivu: l-a implorat pe arbitru să-i dea penalty!
Fază tare în meciul care decide adversara lui Chivu: l-a implorat pe arbitru să-i dea penalty!
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Mihai Stoica îl taxează dur pe Benjamin Siegrist după derby-ul Rapid - Dinamo: "Putea să nu mai spună nimic!"
Mihai Stoica îl taxează dur pe Benjamin Siegrist după derby-ul Rapid - Dinamo: "Putea să nu mai spună nimic!"
Mihai Stoica și-a explicat reacția nervoasă la adresa lui Baba Alhassan: ”Mă enervează foarte tare!”
Mihai Stoica și-a explicat reacția nervoasă la adresa lui Baba Alhassan: ”Mă enervează foarte tare!”
CITESTE SI
Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR: Bugetul a fost împovărat cu 10 miliarde de lei de cearta dintre Bolojan şi Grindeanu

stirileprotv Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR: Bugetul a fost împovărat cu 10 miliarde de lei de cearta dintre Bolojan şi Grindeanu

Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

protv Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

Ilie Bolojan, la Știrile ProTV: Baronii locali ai PSD au avut o nemulțumire. Măsurile de disciplină au deranjat

stirileprotv Ilie Bolojan, la Știrile ProTV: Baronii locali ai PSD au avut o nemulțumire. Măsurile de disciplină au deranjat

Condițiile lui George Simion, pentru ca AUR să negocieze cu PSD sau PNL: ”Dacă vor accepta, unii ori alții, putem discuta”

stirileprotv Condițiile lui George Simion, pentru ca AUR să negocieze cu PSD sau PNL: ”Dacă vor accepta, unii ori alții, putem discuta”

