Antrenorul Hansi Flick (60 de ani) a vorbit despre reveniera lui Marc-Andre ter Stegen în lot, după operația suferită în zona lombară.



Hansi Flick, despre Ter Stegen: "Este decizia lui dacă va rămâne"



Portarul Ter Stegen și managerul Hansi Flick au intrat în conflict la începutul sezonului. Relația nu s-a îmbunătățit, astfel că jucătorul ar putea fi nevoit să plece în curând:



"Am vorbit despre situația lui și îl respect foarte mult pe Marc, pentru că este un portar fantastic. Este un jucător foarte bun pentru noi, dar și un om valoros pentru echipă. Până la urmă însă, este decizia lui dacă va rămâne și el trebuie să hotărască, despre asta este vorba.



Dar este clar ce am spus și înainte: Joan este numărul 1 (n.r Joan Garcia). Vom vedea ce se va întâmpla în viitorul apropiat", a declarat Hansi Flick, pentru ESPN.



Spaniolul Joan Garcia (24 de ani) este considerat acum portarul de bază la FC Barcelona. El a fost transferat în vară de la rivala Espanyol, pentru 25 de milioane de euro.



Portarul german Marc-Andre ter Stegen are 422 de meciuri în poarta Barcelonei, formație la care evoluează din vara lui 2014. Catalanii au plătit 12 milioane de euro pentru aducerea sa de la Borussia Monchengladbach.



Ofertă fabuloasă pentru cumpărarea clubului FC Barcelona



Prințul Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, e interesat să cumpere clubul FC Barcelona.



Mohammed bin Salman a fost implicat și la Newcastle, prin Fondul Public de Investiții al Arabiei Saudite (PIF), iar acum e gata să facă o ofertă fabuloasă pentru a pune mâna pe clubul condus de Joan Laporta.



Potrivit jurnalistului Francois Gallardo, prințul Arabiei Saudite este gata să pună pe masă zece miliarde de euro! Suma este una fabuloasă și ar ajuta, în primul rând, la achitarea datoriilor clubului, estimate la 2,5 miliarde de euro.

