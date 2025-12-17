Golurile au fost marcate de Christensen (76) şi Rashford (90).



Clubul, care are un stadion cu 8.000 de locuri şi evoluează în Primera RFEF (Divizia a III-a), a fost iniţial copleşit de amploarea evenimentului.



Barcelona s-a chinuit cu o echipă de liga a treia!



Programat pentru ora 21:00, meciul a început în cele din urmă la 21:30, din cauza cozilor interminabile la intrarea în stadion.



Accidentat la spate de şase luni, Marc-André Ter Stegen a putut să revină foarte uşor, deoarece a fost solicitat doar de trei ori la şuturile adversarilor.



A fost primul său meci de la partida din Liga Naţiunilor disputată cu echipa Germaniei şi câştigată de Franţa pe 8 iunie (2-0).



FC Barcelona se alătură astfel echipelor Valencia, La Coruña, Elche şi Real Sociedad, deja calificate în optimile de finală ale Cupei Regelui. La fel ca Blaugranas, Real Madrid va începe competiţia împotriva unui club din Divizia a III-a spaniolă: CF Talavera.

