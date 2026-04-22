Diletta Leotta dezvăluie: "Cristi Chivu? Un singur lucru m-a surprins la el"

Jurnalista Diletta Leotta (34 de ani) a vorbit despre performanțele reușite de Cristi Chivu (45) în primul său sezon ca antrenor la Inter Milano.

Cristi Chivu are șanse importante de a cuceri eventul cu Inter și ca antrenor, la chiar primul său sezon complet la nivel de seniori. Cu cinci etape înainte de final, "nerazzurrii" au un avans de 12 puncte față de următoarele clasate Milan și Napoli, iar în Cupa Italiei tocmai a obținut calificarea în finală, unde adversară va fi Lazio sau Atalanta.

Diletta Leotta, prezentatoarea de la DAZN, căsătorită cu portarul Loris Karius, a realizat numeroase interviuri cu Cristi Chivu pe parcursul acestui sezon de Serie A. Într-un dialog cu Gazzetta dello Sport, Leotta a explicat și ce a surprins-o plăcut la antrenorul român.

"Chivu cunoștea Inter din interior, era obișnuit cu cultura de acolo de ani buni, iar condițiile pentru succes existau deja. Un singur lucru m-a surprins însă în mod plăcut - faptul că a reușit să readucă acea unitate în cadrul lotului, acea foame de succes și acea atmosferă pozitivă în primul său sezon complet ca antrenor.

Mă așteptam la o diferență mai mică de puncte la vârf și la o luptă mai strânsă pentru Scudetto. Concentrarea se mută însă acum pe lupta pentru Champions League", a spus Diletta Leotta.

Întrebată pe cine consideră cel mai bun jucător al sezonului din Serie A, Diletta Leotta a ales un elev de-ai lui Cristi Chivu: "Lautaro Martinez, având în vedere cum a condus-o pe Inter în momentele dificile. E un căpitan în adevăratul sens al cuvântului, un om care își asumă responsabilitatea atunci când contează cel mai mult".

Cristi Chivu, ca niciodată! Imagini cu bucuria românului după „remontada” din Inter - Como

Inter Milano a reușit o „remontada” incredibilă în fața lui Como, scor 3-2, în semifinalele Cupei Italiei, într-un meci transmis în exclusivitate pe VOYO.

Partida a început perfect pentru oaspeți. Baturina a deschis scorul în minutul 32, iar Da Cunha a făcut 2-0 imediat după pauză, în minutul 48.

Hakan Calhanoglu a readus speranța pe „Meazza”, cu o dublă spectaculoasă în minutele 69 și 86. Finalul a fost de-a dreptul nebun. În minutul 89, Petar Sucic a dat lovitura și a completat o „remontada” de senzație pentru echipa pregătită de Chivu.

Golul decisiv a declanșat o explozie de bucurie. Sucic a sprintat spre colțul terenului, unde a fost „îngropat” de colegi și membri ai staff-ului într-o piramidă umană.

Camerele TV l-au surprins și pe Cristi Chivu mai fericit ca niciodată. Tehnicianul român a trăit fiecare secundă la maximum, cu fața roșie de emoție și cu un zâmbet larg, până la urechi

VIDEO Inter - Como 3-2, în semifinalele Cupei Italiei (REZUMAT VOYO)

