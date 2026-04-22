Diletta Leotta dezvăluie: "Cristi Chivu? Un singur lucru m-a surprins la el"

Cristi Chivu are șanse importante de a cuceri eventul cu Inter și ca antrenor, la chiar primul său sezon complet la nivel de seniori. Cu cinci etape înainte de final, "nerazzurrii" au un avans de 12 puncte față de următoarele clasate Milan și Napoli, iar în Cupa Italiei tocmai a obținut calificarea în finală, unde adversară va fi Lazio sau Atalanta.

Diletta Leotta dezvăluie ce a surprins-o la Cristi Chivu în primul sezon la Inter

Diletta Leotta, prezentatoarea de la DAZN, căsătorită cu portarul Loris Karius, a realizat numeroase interviuri cu Cristi Chivu pe parcursul acestui sezon de Serie A. Într-un dialog cu Gazzetta dello Sport, Leotta a explicat și ce a surprins-o plăcut la antrenorul român.

"Chivu cunoștea Inter din interior, era obișnuit cu cultura de acolo de ani buni, iar condițiile pentru succes existau deja. Un singur lucru m-a surprins însă în mod plăcut - faptul că a reușit să readucă acea unitate în cadrul lotului, acea foame de succes și acea atmosferă pozitivă în primul său sezon complet ca antrenor.

Mă așteptam la o diferență mai mică de puncte la vârf și la o luptă mai strânsă pentru Scudetto. Concentrarea se mută însă acum pe lupta pentru Champions League", a spus Diletta Leotta.