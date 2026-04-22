Partida a fost marcată de numeroase evenimente dramatice, unul dintre ele din rândul suporterilor prezenți pe Camp Nou.

Barcelona - Celta Vigo, confruntare plină de evenimente

Hansi Flick a fost nevoit să facă prima schimbare în minutul 23, când Balde a intrat în locul accidentatului Cancelo.

Unicul gol al confruntării a fost marcat de Lamine Yamal dintr-un penalty obținut tot de el în minutul 40. Starul catalanilor l-a învins pe Ionuț Radu cu o execuție imparabilă, portarul român ghicind colțul în zadar.

Yamal s-a accidentat imediat după ce a marcat, iar Flick a fost nevoit să îl schimbe în minutul 45+9 cu Roony Bardghji.

Aproape de o tragedie la meci

Yamal a arătat că are probleme în zona mușchilor ischiogambierilor. Marea provocare pentru medici a venit din tribune, unde un suporter a suferit un stop cardiac.

Imediat după golul marcat de Yamal, meciul a fost oprit timp de 18 minute. Medicii i-au acordat primul ajutor fanului în pericol să își piardă viața, dus la spital în stare stabilă după cum informează Marca.

Barcelona putea să câștige cu 2-0, însă golul lui Ferran Torres a fost anulat pe motiv de ofsaid în minutul 55.

Nota lui Ionuț Radu

Ionuț Radu a fost evaluat de portalul SofaScore cu nota 6.6, puțin peste media echipei sale (6.59).

Barcelona și-a recăpătat avantajul de nouă puncte în fața lui Real Madrid, ajung în fruntea La Liga la 82 de puncte. Celta Vigo a rămas la „cota” 44 pe poziția a șaptea.