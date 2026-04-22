Fiul lui Walter Zenga a spus unde s-ar afla Inter dacă Cesc Fabregas ar fi fost ales în locul lui Cristi Chivu

În urmă cu un an, când Inter își căuta un nou antrenor după despărțirea de Simone Inzaghi, nerazzurrii i-au avut pe listă pe Cristi Chivu și pe Cesc Fabregas, antrenorul celor de la Como.

Antrenorul român a avut câștig de cauză, iar după ce a salvat-o pe Parma de la retrogradare, Chivu a semnat cu Inter.

Fiul lui Walter Zenga a spus cum ar arăta Inter cu Fabregas antrenor în locul lui Chivu

Tehnicianul nu a dezamăgit și, chiar dacă Inter a fost eliminată prematur din Champions League, în 16-imile competiției, după ce a pierdut dubla cu Bodo/Glimt, la primul său sezon complet ca antrenor principal al unei echipe de seniori, Chivu are șanse mari să facă event-ul, Scudetto și Coppa Italia.

Unul dintre cei care l-au contestat pe Cristi Chivu la începuturile sale ca antrenor al lui Inter Milano a fost Walter Zenga, iar schimbul de replici în care s-a implicat și Adrian Mutu a făcut vâlvă atât în Italia, cât și în România.

După ce Inter s-a calificat în finala Coppa Italia, după ce a câștigat returul cu Como, scor 3-2, Andrea Zenga, fiul fostului antrenor de la FCSB și Dinamo, a spus unde ar fi ajuns Inter dacă în locul lui Cristi Chivu ar fi fost ales Cesc Fabregas.

Inter a avut o revenire nebună. Părea că totul merge prea lin, însă a fost o emoție frumoasă care dă valoare unei finale de cupă ce părea deja decisă. A fost atinsă cu multă calitate, dorință, cu rezervele care au dat o mână serioasă de ajutor.

Schimbările m-au surprins la Chivu. După ani de zile am văzut fundașii de bandă pe picior inversat. Lectura meciului a fost perfectă. Cu schimbările a rezolvat partida. Apoi e și calitatea individuală, dar a revenit într-un meci care părea pierdut. Și a jucat fără Dumfries și Lautaro, fără de care am suferit mereu.

(n.r. Cum ar arăta Inter astăzi cu Cesc Fabregas pe bancă?) Pentru mine ar fi fost campioană a Italiei oricum. Ar fi reușit același lucru. Ceva tot trebuie schimbat pentru anul viitor”, a spus Andrea Zenga, potrivit TuttoMercatoWeb.

Întrebat dacă Cristi Chivu a făcut o treabă mai bună în primul său an la Inter Milano decât Simone Inzaghi sau Antonio Conte, Andrea Zenga a explicat care a fost după părerea sa marele plus adus de antrenorul român.

Chivu a făcut 80% din muncă la început, pentru că a preluat o echipă cu moral scăzut și era nevoie de un antrenor care să se conecteze cu jucătorii. Chivu merită credit. În primul său an, s-a descurcat mai bine decât ceilalți doi, dar și Inzaghi a preluat o echipă dificilă în primul său an și a menținut-o constant competitivă”, a mai spus Zenga.

Adelina a reacționat imediat pe rețelele sociale și a postat un mesaj plin de emoție pentru partenerul său de viață: „Așa de mândră, dar nu surprinsă! Știu cine ești și lumea e pe cale să afle și ea! Te iubesc!”. Postarea a fost însoțită de o fotografie cu Cristi în postura de antrenor al nerazzurrilor.

Povestea de dragoste dintre Cristi și Adelina Chivu a luat naștere încă din 2007. S-au căsătorit un an mai târziu și au împreună două fiice, Natalia și Anastasia.

