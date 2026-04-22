Fiul lui Walter Zenga a spus unde s-ar afla Inter dacă Cesc Fabregas ar fi fost ales în locul lui Cristi Chivu

Antrenorul român a avut câștig de cauză, iar după ce a salvat-o pe Parma de la retrogradare, Chivu a semnat cu Inter.

Fiul lui Walter Zenga a spus cum ar arăta Inter cu Fabregas antrenor în locul lui Chivu

Tehnicianul nu a dezamăgit și, chiar dacă Inter a fost eliminată prematur din Champions League, în 16-imile competiției, după ce a pierdut dubla cu Bodo/Glimt, la primul său sezon complet ca antrenor principal al unei echipe de seniori, Chivu are șanse mari să facă event-ul, Scudetto și Coppa Italia.

Unul dintre cei care l-au contestat pe Cristi Chivu la începuturile sale ca antrenor al lui Inter Milano a fost Walter Zenga, iar schimbul de replici în care s-a implicat și Adrian Mutu a făcut vâlvă atât în Italia, cât și în România.

După ce Inter s-a calificat în finala Coppa Italia, după ce a câștigat returul cu Como, scor 3-2, Andrea Zenga, fiul fostului antrenor de la FCSB și Dinamo, a spus unde ar fi ajuns Inter dacă în locul lui Cristi Chivu ar fi fost ales Cesc Fabregas.

”Inter a avut o revenire nebună. Părea că totul merge prea lin, însă a fost o emoție frumoasă care dă valoare unei finale de cupă ce părea deja decisă. A fost atinsă cu multă calitate, dorință, cu rezervele care au dat o mână serioasă de ajutor.

Schimbările m-au surprins la Chivu. După ani de zile am văzut fundașii de bandă pe picior inversat. Lectura meciului a fost perfectă. Cu schimbările a rezolvat partida. Apoi e și calitatea individuală, dar a revenit într-un meci care părea pierdut. Și a jucat fără Dumfries și Lautaro, fără de care am suferit mereu.

(n.r. Cum ar arăta Inter astăzi cu Cesc Fabregas pe bancă?) Pentru mine ar fi fost campioană a Italiei oricum. Ar fi reușit același lucru. Ceva tot trebuie schimbat pentru anul viitor”, a spus Andrea Zenga, potrivit TuttoMercatoWeb.

Întrebat dacă Cristi Chivu a făcut o treabă mai bună în primul său an la Inter Milano decât Simone Inzaghi sau Antonio Conte, Andrea Zenga a explicat care a fost după părerea sa marele plus adus de antrenorul român.

”Chivu a făcut 80% din muncă la început, pentru că a preluat o echipă cu moral scăzut și era nevoie de un antrenor care să se conecteze cu jucătorii. Chivu merită credit. În primul său an, s-a descurcat mai bine decât ceilalți doi, dar și Inzaghi a preluat o echipă dificilă în primul său an și a menținut-o constant competitivă”, a mai spus Zenga.

