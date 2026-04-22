Arsenal e „specialista“ titlurilor pierdute pe ultima sută de metri! Ceea ce se întâmplă, în acest sezon, confirmă, încă o dată, această realitate dureroasă pentru „tunari“.

În ultimele două etape din Premier League, echipa lui Mikel Arteta a „reușit“ să piardă de două ori: 1-2 cu Bournemouth acasă și 1-2 cu City în deplasare. Iar diseară (ora 22:00, VOYO), Arsenal poate primi încă o lovitură: pierderea locului 1 în clasament!

Burnley – Manchester City, LIVE VIDEO pe Sport.ro și VOYO, de la ora 22:00

Scenariul schimbării liderului din Premier League e simplu: dacă Manchester City va învinge Burnley, diseară, va trece pe primul loc al clasamentului, la egalitate de puncte cu Arsenal. Cu un succes al „cetățenilor“, în această seară, City și Arsenal vor ajunge la egalitate de puncte: 70. Dar, având în vedere că în Premier League, golaverajul e primul criteriu de departajare, în caz de egalitate de puncte, Manchester City are locul 1 asigurat, dacă bate Burnley.