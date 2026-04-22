Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Etapa a 34-a ne oferă un duel cu implicații majore în ceea ce privește lupta pentru titlu.

Arsenal e „specialista“ titlurilor pierdute pe ultima sută de metri! Ceea ce se întâmplă, în acest sezon, confirmă, încă o dată, această realitate dureroasă pentru „tunari“.

În ultimele două etape din Premier League, echipa lui Mikel Arteta a „reușit“ să piardă de două ori: 1-2 cu Bournemouth acasă și 1-2 cu City în deplasare. Iar diseară (ora 22:00, VOYO), Arsenal poate primi încă o lovitură: pierderea locului 1 în clasament!

Scenariul schimbării liderului din Premier League e simplu: dacă Manchester City va învinge Burnley, diseară, va trece pe primul loc al clasamentului, la egalitate de puncte cu Arsenal. Cu un succes al „cetățenilor“, în această seară, City și Arsenal vor ajunge la egalitate de puncte: 70. Dar, având în vedere că în Premier League, golaverajul e primul criteriu de departajare, în caz de egalitate de puncte, Manchester City are locul 1 asigurat, dacă bate Burnley.

În acest moment, Arsenal are +37 la golaveraj, iar City are +36. Așadar, un succes al echipei lui Guardiola, în meciul cu Burnley, indiferent de scor, va schimba liderul din Premier League. Asta cel puțin până la următorul meci al „tunarilor“, sâmbătă (ora 19:30, VOYO), cu Newcastle pe teren propriu.

De la ora 22:00, partida Burnley – Manchester City va fi LIVE VIDEO pe Sport.ro și VOYO!

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR: Bugetul a fost împovărat cu 10 miliarde de lei de cearta dintre Bolojan şi Grindeanu
Se anunță nebunie la Barcelona în vară: catalanii transferă de la Manchester City, Chelsea și AC Milan
OUT de la Man City! După Bernardo Silva, „cetățenii” mai pierd un titular
Chivu se bate cu Manchester City și Barcelona pentru "cel mai bun fundaș din Europa"
Gabi Balint îl urechează pe Mirel Rădoi după plecarea de la FCSB: ”Nu mai sunt la modă astea!”
Italia s-a săturat de eșecuri! Îl vrea selecționer pe cel mai bun antrenor din ultimii 20 de ani
Cei 5 fotbaliști scoși din planurile Rapidului
"Bunicuța" Venus Williams se face de râs. Nu a mai câștigat un meci din iulie 2025!
Simona Halep, „vânată” de Aryna Sabalenka, la Madrid: îi poate sufla un record istoric în WTA
Cesc Fabregas a surprins după Inter - Como 3-2: ”Chivu n-o s-o spună niciodată”

Transformare spectaculoasă pentru sportiva desemnată 'cea mai atrăgătoare femeie din lume': "Arăți incredibil"

FCSB și-a găsit antrenor: ”L-am sunat să vină să ne ajute”

Antonela Roccuzzo, postare cu scântei pe rețele: ”E interzis să dai zoom!” Ce i-a scris Messi

Mirel Rădoi dezvăluie de ce a părăsit FCSB și mesajul transmis lui Gigi Becali la plecare

Inter - Como 3-2. Revenire absolut fabuloasă a lui Chivu, care se califică în finala Cupei Italiei

Gabi Balint îl urechează pe Mirel Rădoi după plecarea de la FCSB: ”Nu mai sunt la modă astea!”
Italienii au numit persoana care a stat în spatele succesului lui Cristi Chivu din Inter - Como
Cei 5 fotbaliști scoși din planurile Rapidului
Simona Halep, „vânată” de Aryna Sabalenka, la Madrid: îi poate sufla un record istoric în WTA
„Comoara“ lui Becali: „Valorează 200 de milioane de euro acum!“
Tottenham și-a prezentat transferul de 30.000.000€
Fiul lui Ronaldinho a semnat cu o echipă de tradiție din Anglia!
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR: Bugetul a fost împovărat cu 10 miliarde de lei de cearta dintre Bolojan şi Grindeanu

Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

Ilie Bolojan, la Știrile ProTV: Baronii locali ai PSD au avut o nemulțumire. Măsurile de disciplină au deranjat

Condițiile lui George Simion, pentru ca AUR să negocieze cu PSD sau PNL: ”Dacă vor accepta, unii ori alții, putem discuta”

