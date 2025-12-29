Revenire de senzație la Barcelona! Vestea bună pentru Hansi Flick

Hansi Flick a reușit să își redreseze echipa în luna decembrie, după ce catalanii au suferit înfrângeri importante în Champions League cu Chelsea și PSG, dar și în La Liga cu rivala Real Madrid.

Formația „blaugrana” este pe primul loc în campionat și are cu patru puncte mai multe decât rivala din Madrid.

Veste bună pentru Hansi Flick! Revine un om de bază în lot

Barcelona a suferit în această stagiune la nivelul apărării din momentul plecării lui Ingo Martinez în vara din 2025. Accidentarea lui Christensen, pentru care sezonul acesta ar putea fi gata, a adâncit și mai tare problema din defensivă a catalanilor.

Cu toate acestea, Hansi Flick a primit și o veste bună în acest final de an. Ronald Araujo a revenit la antrenamentele cu grupul, după ce a avut parte de o pauză în decembrie, după prestația dezastroasă din meciul cu Chelsea.

Fabrizio Romano a anunțat revenirea fundașului în lotul Barcelonei, astfel, antrenorul german are patru soluții pentru poziția de fundaș central în acest moment: Araujo, Garcia, Cubarsi și Martin.