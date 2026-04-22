Elias Charalambous a refuzat FCSB

După ce FCSB a rămas fără antrenor în urma plecării lui Mirel Rădoi la Gaziantep, Mihai Stoica l-a contactat pe Elias Charalambous pentru a-i propune să revină. Cipriotul a refuzat însă, anunță oficialul campioanei.

"A răspuns Charalambous. A zis că nu vine. Vine, dar nu să antreneze. Vine săptămâna viitoare în București cu altă treabă. A declinat. Sunt între noi argumentele.

Nu m-a surprins că a refuzat. A plecat acum o lună și ceva", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Elias Charalambous a petrecut trei ani la FCSB și a cucerit 4 trofee - două titluri și două Supercupe. Cipriotul a plecat de la echipă în martie, după ratarea play-off-ului.