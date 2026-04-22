Elias Charalambous a luat decizia după ce a fost chemat înapoi la FCSB în urma plecării lui Mirel Rădoi.

Elias Charalambous a refuzat FCSB

După ce FCSB a rămas fără antrenor în urma plecării lui Mirel Rădoi la Gaziantep, Mihai Stoica l-a contactat pe Elias Charalambous pentru a-i propune să revină. Cipriotul a refuzat însă, anunță oficialul campioanei.

"A răspuns Charalambous. A zis că nu vine. Vine, dar nu să antreneze. Vine săptămâna viitoare în București cu altă treabă. A declinat. Sunt între noi argumentele.

Nu m-a surprins că a refuzat. A plecat acum o lună și ceva", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Elias Charalambous a petrecut trei ani la FCSB și a cucerit 4 trofee - două titluri și două Supercupe. Cipriotul a plecat de la echipă în martie, după ratarea play-off-ului.

Mihai Stoica: "Curg CV-urile! Clar va fi antrenor străin"

Mihai Stoica a transmis din nou că următorul antrenor de la FCSB va fi cu siguranță străin. Oficialul campioanei spune că a primit deja numeroase propuneri, însă Gigi Becali nu se grăbește să instaleze un nou tehnician.

"Sunt foarte multe variante. Mult mai multe decât mă așteptam, inclusiv nume mari. Variante de prin preajmă și din țări cu fotbal dezvoltat. Mi-au fost propuși, curg CV-urile. 

Avem o lună la dispoziție să punem antrenor. Eu mă grăbesc să pun antrenor, dar Gigi a zis să nu mă grăbesc și să așteptăm. El e foarte calculat.

E clar că va fi un antrenor străin", a mai spus Mihai Stoica.

