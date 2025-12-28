NEWS ALERT Barcelona pregătește o lovitură din iarnă! Fotbalistul de clasă mondială, transferat cu doar un milion de euro

Barcelona pregătește o lovitură din iarnă! Fotbalistul de clasă mondială, transferat cu doar un milion de euro La Liga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Barcelona încearcă să îl transfere pe campionul mondial Nicolas Otamendi pentru doar un milion de euro. 

TAGS:
BarcelonaNicolas OtamendiDecoBenfica Lisabonala liga
Din articol

Nicolas Otamendi (37 de ani), fundașul central al Benficăi Lisabona și campion mondial cu Argentina în 2022, a devenit o țintă pentru Barcelona în perioada de transferuri de iarnă. 

Nicolas Otamendi, dorit de către Barcelona

Hansi Flick are nevoie de întăriri în defensivă în lupta pentru cucerirea Ligii Campionilor și La Liga. Deco, directorul sportiv al catalanilor, a găsit soluția optimă pentru club. 

Deco este încântat de calitatea lui Otamendi, dar și de faptul că ar putea să încerce un transfer al său pentru doar un milion de euro. Ar putea astfel să găsească o soluție ținând cont și de situația financiară delicată cu care se confruntă Barcelona.  

„Fundașul de 37 de ani ai Benficăi, Nicolas Otamendi, a devenit o țintă potențială pentru Barcelona, ​​directorul sportiv Deco fiind dornic de o înțelegere care ar valora probabil nu mai mult de 1 milion de euro.

Deco trebuie să fie creativ în soluțiile sale de transfer, deoarece Barça are atât de puțini bani”, a notat Transfer News Live, citând El Nacional. 

CV solid pentru Nicolas Otamendi

Pe lângă Benfica, unde este căpitan, Nicolas Otamendi a evoluat pentru echipe precum Manchester City, FC Porto sau Valencia. 

Otamendi are în palmares numeroase trofee, printre care două Premier League alături de „cetățeni” (2018 și 2019). La nivel de națională, fundașul central argentinian a câștigat Cupa Mondială (2021), Copa America (2021 și 2024) și Finalissima (2022).

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Viscol puternic în România. ANM a emis cod roșu, portocaliu și galben de vânt și ninsori în majoritatea regiunilor. HARTĂ
Viscol puternic &icirc;n Rom&acirc;nia. ANM a emis cod roșu, portocaliu și galben de v&acirc;nt și ninsori &icirc;n majoritatea regiunilor. HARTĂ
ARTICOLE PE SUBIECT
Robert Lewandowski, &icirc;ntrebat direct dacă Barcelona i-a interzis să marcheze pentru a evita un bonus
Robert Lewandowski, întrebat direct dacă Barcelona i-a interzis să marcheze pentru a evita un bonus
S-a retras fostul fotbalist de la Barcelona și PSG, c&acirc;știgător al Ligii Campionilor!
S-a retras fostul fotbalist de la Barcelona și PSG, câștigător al Ligii Campionilor!
Barcelona, pe val, mult peste Real: Lamine Yamal, &icirc;nc&acirc;ntător &icirc;n ultimul meci al anului
Barcelona, pe val, mult peste Real: Lamine Yamal, încântător în ultimul meci al anului
Lovitură pentru Barcelona! Fundașul central este OUT pentru mai multe luni
Lovitură pentru Barcelona! Fundașul central este OUT pentru mai multe luni
Barcelona și-a făcut lista de transferuri: 5 staruri, printre care și un elev al lui Cristi Chivu la Inter Milano!
Barcelona și-a făcut lista de transferuri: 5 staruri, printre care și un elev al lui Cristi Chivu la Inter Milano!
ULTIMELE STIRI
Crystal Palace - Tottenham 0-0, ACUM pe VOYO. Radu Drăgușin, din nou rezervă! Gol anulat de VAR
Crystal Palace - Tottenham 0-0, ACUM pe VOYO. Radu Drăgușin, din nou rezervă! Gol anulat de VAR
Coman, &icirc;ngrozit: ce gol a putut să ia echipa lui, &icirc;n Qatar, de noaptea minții!
Coman, îngrozit: ce gol a putut să ia echipa lui, în Qatar, de noaptea minții!
Neymar a anunțat unde vrea să joace &icirc;n 2026: Apoi veți putea să &icirc;mi cereți socoteală
Neymar a anunțat unde vrea să joace în 2026: "Apoi veți putea să îmi cereți socoteală"
Sunderland - Leeds United a fost pe VOYO: meci str&acirc;ns, &icirc;ncheiat la egalitate, 1-1
Sunderland - Leeds United a fost pe VOYO: meci strâns, încheiat la egalitate, 1-1
Louis Munteanu și-a pierdut și cel mai mare susținător: Acest gest mă lasă mască! A făcut-o intenționat
Louis Munteanu și-a pierdut și cel mai mare susținător: "Acest gest mă lasă mască! A făcut-o intenționat"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Adrian Mutu e hotăr&acirc;t: &rdquo;Chivu n-a realizat nimic. El e antrenorul anului&rdquo;

Adrian Mutu e hotărât: ”Chivu n-a realizat nimic. El e antrenorul anului”

OUT de la FCSB! Primul jucător a plecat deja, dar alții pot urma după el

OUT de la FCSB! Primul jucător a plecat deja, dar alții pot urma după el

Gigi Becali i-a pus contractul pe masă, dar el a ales să plece! Ruptură definitivă la FCSB: &bdquo;E jucător liber!&rdquo;

Gigi Becali i-a pus contractul pe masă, dar el a ales să plece! Ruptură definitivă la FCSB: „E jucător liber!”

Următorul transfer de la FCSB? &rdquo;E bun, am urmărit&rdquo;

Următorul transfer de la FCSB? ”E bun, am urmărit”

Gigi Becali i-a stabilit prețul lui Tavi Popescu chiar de ziua lui: &bdquo;Dacă &icirc;nțelege, bine, dacă nu, la revedere&rdquo;

Gigi Becali i-a stabilit prețul lui Tavi Popescu chiar de ziua lui: „Dacă înțelege, bine, dacă nu, la revedere”

Alertă la Dinamo! Doi titulari doriți de FCSB și Rapid pot semna &icirc;ncep&acirc;nd cu săptăm&acirc;na viitoare

Alertă la Dinamo! Doi titulari doriți de FCSB și Rapid pot semna începând cu săptămâna viitoare



Recomandarile redactiei
1,3 milioane de euro pentru Florin Tănase! Gigi Becali a dat răspunsul
1,3 milioane de euro pentru Florin Tănase! Gigi Becali a dat răspunsul
Coman, &icirc;ngrozit: ce gol a putut să ia echipa lui, &icirc;n Qatar, de noaptea minții!
Coman, îngrozit: ce gol a putut să ia echipa lui, în Qatar, de noaptea minții!
Louis Munteanu și-a pierdut și cel mai mare susținător: Acest gest mă lasă mască! A făcut-o intenționat
Louis Munteanu și-a pierdut și cel mai mare susținător: "Acest gest mă lasă mască! A făcut-o intenționat"
Crystal Palace - Tottenham 0-0, ACUM pe VOYO. Radu Drăgușin, din nou rezervă! Gol anulat de VAR
Crystal Palace - Tottenham 0-0, ACUM pe VOYO. Radu Drăgușin, din nou rezervă! Gol anulat de VAR
Luka Modric, gest de clasă: ce a făcut la meciul cu Verona, c&acirc;nd Milan a primit penalty
Luka Modric, gest de clasă: ce a făcut la meciul cu Verona, când Milan a primit penalty
Alte subiecte de interes
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract p&acirc;nă &icirc;n 2026
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Lovitură pentru Argentina: FIFA l-a suspendat pentru primul meci de la CM 2026!
Lovitură pentru Argentina: FIFA l-a suspendat pentru primul meci de la CM 2026!
Boca Juniors a avut degeaba 2-0 cu Benfica la FIFA Club World Cup 2025! S-au arătat și 3 cartonașe roșii
Boca Juniors a avut degeaba 2-0 cu Benfica la FIFA Club World Cup 2025! S-au arătat și 3 cartonașe roșii
Directorul sportiv al Barcelonei a lămurit transferul lui Aleix Garcia, ex-Dinamo! Deco a dat un răspuns scurt
Directorul sportiv al Barcelonei a lămurit transferul lui Aleix Garcia, ex-Dinamo! Deco a dat un răspuns scurt
Jose Mourinho, la FC Barcelona? Răspunsul lui Deco
Jose Mourinho, la FC Barcelona? Răspunsul lui Deco
CITESTE SI
Vladimir Putin ameninţă cu forţa dacă Ucraina nu acceptă pacea. Kremlinul spune că obiectivele militare vor fi atinse oricum

stirileprotv Vladimir Putin ameninţă cu forţa dacă Ucraina nu acceptă pacea. Kremlinul spune că obiectivele militare vor fi atinse oricum

Au fost prinși &icirc;mpreună la un an de la divorț. C&acirc;nd toată lumea credea că au rupt orice legătură și nu &icirc;și mai vorbesc, cei doi au fost surprinși &icirc;n timp ce făceau cumpărături de Crăciun

protv Au fost prinși împreună la un an de la divorț. Când toată lumea credea că au rupt orice legătură și nu își mai vorbesc, cei doi au fost surprinși în timp ce făceau cumpărături de Crăciun

Viscol puternic &icirc;n Rom&acirc;nia. ANM a emis cod roșu, portocaliu și galben de v&acirc;nt și ninsori &icirc;n majoritatea regiunilor. HARTĂ

stirileprotv Viscol puternic în România. ANM a emis cod roșu, portocaliu și galben de vânt și ninsori în majoritatea regiunilor. HARTĂ

&rdquo;A cam venit timpul să &icirc;ntoarceți foaia&rdquo;. Investitorii &icirc;n aur și argint &icirc;i provoacă pe investitorii &icirc;n bitcoin

stirileprotv ”A cam venit timpul să întoarceți foaia”. Investitorii în aur și argint îi provoacă pe investitorii în bitcoin

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!