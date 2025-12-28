Nicolas Otamendi (37 de ani), fundașul central al Benficăi Lisabona și campion mondial cu Argentina în 2022, a devenit o țintă pentru Barcelona în perioada de transferuri de iarnă.

Hansi Flick are nevoie de întăriri în defensivă în lupta pentru cucerirea Ligii Campionilor și La Liga. Deco, directorul sportiv al catalanilor, a găsit soluția optimă pentru club.

Deco este încântat de calitatea lui Otamendi, dar și de faptul că ar putea să încerce un transfer al său pentru doar un milion de euro. Ar putea astfel să găsească o soluție ținând cont și de situația financiară delicată cu care se confruntă Barcelona.

„Fundașul de 37 de ani ai Benficăi, Nicolas Otamendi, a devenit o țintă potențială pentru Barcelona, ​​directorul sportiv Deco fiind dornic de o înțelegere care ar valora probabil nu mai mult de 1 milion de euro.



Deco trebuie să fie creativ în soluțiile sale de transfer, deoarece Barça are atât de puțini bani”, a notat Transfer News Live, citând El Nacional.

