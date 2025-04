Catalanii au optat pentru Wojciech Szczesny (34 de ani), care își agățase ghetele în cui după ce a petrecut șapte ani în Serie A, la Juventus Torino.

După ce a devenit titular indiscutabil în poarta Barcelonei, în presa din Spania a apărut informația potrivit căreia portarul polonez ar urma să își prelungească înțelegerea cu gruparea de pe Camp Nou.

Critici din partea lui Fabio Capello pentru cei de la Juventus

În vara lui 2024, portarul polonez și cei de la Juventus au încheiat contractul de comun acord. La momentul respectiv, gruparea din Serie A l-a transferat pe portarul Michele Di Gregorio de la Monza.

Într-un interviu acordat în presa din Italia, Fabio Capello i-a criticat pe cei de la Juventus pentru felul în care l-au tratat pe Wojciech Szczesny.

"Juventus nu a înțeles valoarea acestui jucător. L-au tratat ca pe un pensionar, dar încă este de top. Este un lider", a explicat tehnicianul.

Semnal de alarmă pentru FC Barcelona după înfrângerea cu Borussia

FC Barcelona s-a calificat în semifinalele Champions League, deși a fost învinsă de Borussia Dortmund cu scorul de 3-1, în deplasare, în manşa secundă a sferturilor de finală.

După meci, Robert Lewandowski nu s-a ferit să critice jocul echipei sale, explicând că în următoarele meciuri din competiția europeană nu mai este loc de erori.

"Ne-a lipsit controlul la mijlocul terenului, am făcut multe greșeli. Am pierdut posesia, am ratat pase, am făcut să fie ușor pentru adversar. Jocul de azi (n.r. - marți) trebuie analizat amănunțit. Trebuie să învățăm din asta. Nu putem juca așa. Dacă aveam de gând să pierdem și să facem greșeli, este mai bine că le-am făcut în acest stadiu. În continuare, nu mai este loc pentru aceste erori. Am făcut să fie ușor pentru Dortmund, să își creeze ocazii și să marcheze. Poate că acesta este semnalul de trezire de care aveam nevoie. Trebuie să învățăm din asta.

A fost un joc nebun. Privind la ambele meciuri, suntem în semifinale pentru că merităm asta, dar am creat tensiune și anxietate", a declarat atacantul polonez, citat de Mundo Deportivo.