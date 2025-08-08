Continuă războiul dintre Barcelona și Ter Stegen! Germanul a luat o nouă decizie controversată

După accidentarea care l-a ținut departe de teren aproape tot sezonul precedent, Ter Stegen a suferit o nouă operație, la spate, motiv pentru care va absenta în următoarele trei luni. Până atunci, pentru postul de titular al Barcelonei se vor lupta nou-transferatul Joan Garcia și polonezul Wojciech Szczesny.



Ter Stegen, o nouă decizie controversată în ”războiul” cu Barcelona



Spaniolii au dezvăluit, în aceste zile, că relațiile dintre portarul german și club sunt din ce în ce mai reci, iar totul ar fi plecat de la o decizie luată de Hansi Flick pe finalul sezonului trecut, care l-a ”ușurat” pe Ter Stegen de un bonus consistent, de 3,5 milioane de euro.



După operația suferită la spate, Ter Stegen a luat o nouă decizie controversată. Inițial nu a vrut ca staff-ul Barcelonei să-l însoțească la Bordeaux, acolo unde s-a operat, iar acum a decis să nu-i primească pe doctorii clubului la locuința sa, anunță publicația catalană Sport.

