Continuă războiul dintre Barcelona și Ter Stegen! Germanul a luat o nouă decizie controversată
Marc-André ter Stegen (33 de ani) este în război cu cei de la Barcelona.

Marc-Andre ter Stegen Barcelona
După accidentarea care l-a ținut departe de teren aproape tot sezonul precedent, Ter Stegen a suferit o nouă operație, la spate, motiv pentru care va absenta în următoarele trei luni. Până atunci, pentru postul de titular al Barcelonei se vor lupta nou-transferatul Joan Garcia și polonezul Wojciech Szczesny.

Ter Stegen, o nouă decizie controversată în ”războiul” cu Barcelona

Spaniolii au dezvăluit, în aceste zile, că relațiile dintre portarul german și club sunt din ce în ce mai reci, iar totul ar fi plecat de la o decizie luată de Hansi Flick pe finalul sezonului trecut, care l-a ”ușurat” pe Ter Stegen de un bonus consistent, de 3,5 milioane de euro.

După operația suferită la spate, Ter Stegen a luat o nouă decizie controversată. Inițial nu a vrut ca staff-ul Barcelonei să-l însoțească la Bordeaux, acolo unde s-a operat, iar acum a decis să nu-i primească pe doctorii clubului la locuința sa, anunță publicația catalană Sport.

Decizia vine la o zi distanță după ce Barcelona a hotărât să-i ia banderola de căpitan germanului.

”Decizia vine în urma procedurii disciplinare inițiate împotriva lui Marc-Andre ter Stegen. În această perioadă, atribuțiile de prim căpitan vor fi preluate de actualul vicecăpitan, Ronald Araujo”, a transmis clubul, potrivit jurnalistului Fabrizio Romano.

În plus, nici transferul lui Joan Garcia nu i-a picat bine lui Ter Stegen. Cel mai probabil, germanul care evoluează pentru Barcelona din 2014 a simțit că venirea portarului de la Espanyol ar urma să-l scoată din schemă.

Hansi Flick nu îl mai vrea pe Ter Stegen

Deși contractul său este valabil până în 2028, antrenorul Hansi Flick nu mai vede un viitor alături de portarul german.

Totul a pornit de la un moment tensionat înainte de returul cu Inter din semifinalele Ligii Campionilor, când Ter Stegen, nemulțumit că nu va fi titular, a refuzat să facă deplasarea la Milano. 

Portarul german are 422 de meciuri jucate în tricoul Barcelonei, formație la care evoluează din vara lui 2014. Catalanii au achitat 12 milioane de euro Borussiei Mönchengladbach pentru a-l aduce pe Ter Stegen.

