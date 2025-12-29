Barcelona și Real Madrid își doresc să aibă cei mai buni jucători din lume, iar de-a lungul istoriei au fost mai multe situații în care cele două s-au „războit” pentru semnătura unui jucător.

În momentul de față, catalanii sunt lideri în La Liga și cu patru puncte mai mult decât rivala madrilenă în clasament.

Nico Schlotterbeck, între Barcelona și Real Madrid

Cele două formații își doresc să se întărească în zona defensivă, compartiment în care au suferit în prima parte acestei stagiuni.

Barcelona a pus ochii pe Nico Schlotterbeck și își dorește să îl aducă în vara lui 2026. Mundo Deportivo a dezvăluit că fundașul Borussiei Dortmund este pe lista lui Real Madrid.

Rămâne de văzut ce decizie va lua fundașul german, care a fost achiziționat de Borussia Dortmund în 2022, de la Freiburg. Acesta a costat 20 de milioane de euro la acel moment.

55 de milioane de euro este cota fotbalistului de 26 de ani, conform site-ul de specialitate Transfermarkt.com.

