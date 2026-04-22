Manchester City e noul lider din Premier League! Cum arată ecuația luptei la titlu

Atalanta - Lazio 1-1 (1-2 d.p.). Echipa lui Sarri va juca împotriva lui Inter în finala Coppa Italia. Meciul a fost LIVE pe VOYO

Nota lui Ionuț Radu după Barcelona - Celta Vigo. Clasamentul din La Liga după un meci aflat la un pas de o tragedie

PSG a învins-o pe Nantes, scor 3-0, într-o partidă contând pentru etapa a 29-a din Ligue 1.

PSG, victorie la scor de neprezentare cu Nantes

Parizienii au deschis scorul în minutul 13 prin Khvicha Kvaratskhelia din penalty. Ei și-au dublat avantajul în minutul 37, când Desire Doue a transformat assist-ul livrat de către Achraf Hakimi.

Scorul primei reprize a fost 2-0, iar scorul final al partidei a fost stabilit în minutul 50, când Kvaratskhelia și-a trecut în cont dubla, de această dată din pasa lui Ousmane Dembele.

Succes important în lupta pentru titlu

În urma victoriei de miercuri seara, PSG a ajuns la 66 de puncte în Ligue 1 și s-a desprins la patru „lungimi” de Lens, ocupanta poziției secunde.

De cealaltă parte, Nates a rămas cu 20 de puncte pe locul 17, penultimul, retrogradabil direct. Nice se află pe poziția a 15-a, cu 29 de puncte, ultima ce asigură menținerea în Ligue 1.