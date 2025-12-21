Internaţionalul danez Andreas Christensen, fundaşul central al Barcelonei, a suferit o accidentare gravă la genunchi şi va fi indisponibil timp de mai multe luni, informează AFP.

"Andreas Christensen a suferit o ruptură parţială a ligamentului încrucişat anterior al genunchiului stâng, care s-a produs accidental în urma unei mişcări greşite în timpul antrenamentului de sâmbătă", a anunţat FC Barcelona într-un comunicat, fără a specifica durata posibilă a absenţei jucătorului.

Cât va lipsi Andreas Christensen



Fostul fundaş al lui Chelsea, care a ratat aproape în totalitate sezonul trecut din cauza accidentărilor succesive, nu va fi supus unei intervenţii chirurgicale şi se aşteaptă să fie indisponibil între trei şi patru luni, conform presei spaniole.

