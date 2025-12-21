NEWS ALERT Lovitură pentru Barcelona! Fundașul central este OUT pentru mai multe luni

Lovitură pentru Barcelona! Fundașul central este OUT pentru mai multe luni
Probleme mari în defensivă la echipa catalană.

Andreas Christensen
Internaţionalul danez Andreas Christensen, fundaşul central al Barcelonei, a suferit o accidentare gravă la genunchi şi va fi indisponibil timp de mai multe luni, informează AFP.

"Andreas Christensen a suferit o ruptură parţială a ligamentului încrucişat anterior al genunchiului stâng, care s-a produs accidental în urma unei mişcări greşite în timpul antrenamentului de sâmbătă", a anunţat FC Barcelona într-un comunicat, fără a specifica durata posibilă a absenţei jucătorului.

Cât va lipsi Andreas Christensen

Fostul fundaş al lui Chelsea, care a ratat aproape în totalitate sezonul trecut din cauza accidentărilor succesive, nu va fi supus unei intervenţii chirurgicale şi se aşteaptă să fie indisponibil între trei şi patru luni, conform presei spaniole.

În vârstă de 29 de ani, Christensen are astfel şanse destul de reduse să participe la barajul cu Macedonia de Nord, contând pentru calificarea la Cupa Mondială 2026, în luna martie.

Hansi Flick a rămas acum cu doar doi fundași centrali de meserie

Chiar şi cu un timp de joc limitat, absenţa lui Christensen îl lasă pe antrenorul Hansi Flick cu doar doi fundaşi centrali de meserie, Pau Cubarsi şi Eric Garcia, în condiţiile în care francezul Jules Kounde evoluează exclusiv ca fundaş dreapta.

Absenţa danezului se adaugă retragerii căpitanului Ronald Araujo, care a decis să stea departe de fotbal o perioadă, pentru a-şi proteja sănătatea mintală, precum şi plecării experimentatului Inigo Martinez în vara acestui an, ceea ce ar putea determina clubul catalan să încerce să-şi consolideze lotul în perioada de mercato din această iarnă, scrie Agerpres.

