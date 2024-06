Fostul jucător al lui Dinamo din ”era Cortacero” i-a impresionat și pe cei de la Bayer Leverkusen, iar nemții au făcut tot posibilul să obțină semnătura fotbalistului de 26 de ani.

Nemții au plătit peste 18 milioane de euro pentru transferul lui Aleix Garcia, fotbalistul care va evolua de acum înainte sub comanda lui Xabi Alonso.

Fotbalistul a fost prezentat oficial la campioana Germaniei, iar nemții au precizat că Aleix Garcia a semnat un contract valabil până în 2029.

”Bayer Leverkusen, campioana Germaniei și câștigătoarea Cupei, se întărește pentru următorul sezon prin transferul profesionistului de top Aleix Garcia. Fotbalistul de 26 de ani vine de la surpriza plăcută din campionatul Spaniei, Girona.

Mijlocașul și-a condus echipa spre locul trei în La Liga și implicit către prima prezență în Champions League. Aleix Garcia a semnat cu Bayer Leverkusen un contract valabil până pe 30 iunie 2029”, a fost anunțul făcut de campioana Germaniei.

???? #Bayer04 nimmt Top-Profi @97_aleix unter Vertrag. Der defensive Mittelfeldspieler hat bis 2029 unterschrieben. ✍️ ????❤️

???? Mehr zum Transfer: https://t.co/zd2SVgRCNl#Werkself | #Winnerkusen pic.twitter.com/Zxhym1VQlH

Aleix Garcia a făcut și primele declarații din postura de jucător al lui Bayer Leverkusen.

”La fel ca fanii din toată Europa, am admirat-o pe Bayer Leverkusen pentru performanțele extraordinare reușite sezonul trecut. Am fost surprins că un club de acest nivel face eforturi atât de mari pentru a mă avea. Îmi doresc să mă ridic la înălțimea așteptărilor și să contribui ca acest club să aibă succes și în viitor”, a spus Aleix Garcia, potrivit site-ului oficial al lui Bayer Leverkusen.

????️ @97_aleix: "Ich habe #Bayer04 wie vermutlich die Fußballfans in ganz Europa bewundert für die außergewöhnlichen Leistungen in der zurückliegenden Saison. Dass ein solcher Verein so viel dafür tut, um mich zu holen, hat mich begeistert."#Winnerkusen | #Werkself pic.twitter.com/hNBXBUPuPv