Messi, Suarez si Neymar, din nou impreuna! Tripleta letala din atacul Barcelonei este pregatita sa faca senzatie! Cu ce ocazie se vor intalni fotbalistii

Suarez si sotia sa sarbatoresc al zecelea an de casnicie si organizeaza o petrecere in Uruguay.

Luis Suarez si Sofia Balbi vor organiza o petrecere in cinstea celei de-a zecea aniversari a casniciei lor. Conform celor de la sport.es, printre invitatii atacantului uruguayan se vor regasi Messi si Neymar.

Evenimentul va avea loc in Uruguay si sunt asteptati peste 150 de invitati. Cu ocazia acestei petreceri se va reface tripleta "MSN" din atacul Barcelonei, din perioada 2014-2017.

Sofia Balbi a postat un mesaj pe retelele de socializare prin care spunea: "Numar zilele pana voi spune DA din nou! #10ani", a fost mesajul sotiei lui Suarez.

Luis Suarez (32 de ani) si Sofia Balbi (30 de ani) si-au inceput povestea de dragoste inca din adolescenta, cu 15 ani in urma. Cei doi s-au casatorit in 2009, in Olanda, in perioada in care Suarez evolua pentro Ajax.