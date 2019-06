Asta le intrece pe toate! Luis Suarez a cerut hent la portar in meciul cu Chile, de la Copa America :)) Faza e fabuloasa: VIDEO

In minutul 23 al partidei, Suarez a sutat din apropierea careului de 6 metri, iar portarul advers a respins in corner. Atacantul uruguayan a cerut penalty pentru hent!

In acelasi meci, Suarez i-a mai cerut arbitrului sa elimine un adversar, dupa ce acesta i-a dat un sut unui suporter care a intrat pe teren. Arbitrul nu a tinut cont de sfaturile lui Suarez si nu a scos niciun avertisment.

Meanwhile this just happened in the Copa America. A pitch invader ran on the pitch with a chicken mask, kept sprinting around the players and then Chilean player Gonzalo Jara decided to tackle him. Madness ???????? pic.twitter.com/kt2utquMkc