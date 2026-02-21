A eliminat-o pe Simona Halep, dar succesul i-a adus un calvar. Drama ascunsă a unei foste finaliste de la Wimbledon

A eliminat-o pe Simona Halep, dar succesul i-a adus un calvar. Drama ascunsă a unei foste finaliste de la Wimbledon
Retrasă din tenis, Eugenie Bouchard a dezvăluit calvarul prin care a trecut după succesul de la Wimbledon 2014. Canadianca s-a luptat cu probleme mintale din cauza presiunii uriașe.

Simona HalepEugenie BouchardTenis WTA
În anul 2014, Eugenie Bouchard bifa cea mai mare performanță a carierei, atingând finala turneului de la Wimbledon la doar 20 de ani. În drumul spre meciul pentru trofeu, canadianca a învins-o chiar pe Simona Halep, dar și pe Angelique Kerber. Așteptările au crescut enorm, însă tânăra jucătoare a cedat clar în ultimul act în fața Petrei Kvitova.

Acela a fost ultimul rezultat major obținut de fosta ocupantă a locului 5 WTA în turneele de Grand Slam. Cariera sa a intrat pe o pantă descendentă, iar acum, ajunsă la 31 de ani, Bouchard a povestit despre prețul plătit pentru ascensiunea fulminantă și presiunea constantă de a performa.

Teama de prejudecăți a tras-o în jos

Sportiva, care s-a retras oficial din activitate anul trecut, în fața propriilor fani la Toronto, a mărturisit că faima bruscă a destabilizat-o. Într-o discuție purtată la Tennis Insider Club, aceasta a detaliat impactul pe care succesul l-a avut asupra vieții sale personale.

„După acea finală, viața mea a devenit haotică: atenția presei, sponsorii, schimbări la toate nivelurile. Totul în jurul meu s-a schimbat, ceea ce nu a ajutat pe termen scurt, plus greutatea așteptărilor. Înainte, să câștig era uimitor și să pierd era normal; acum să câștig era de așteptat, iar să pierd o catastrofă. Orice rezultat sub faza finalei era un eșec”, a explicat canadianca.

Problemele s-au accentuat în 2015, când rezultatele slabe au dus la un blocaj emoțional. Bouchard a preferat să sufere în tăcere din cauza stigmatului asociat în acea perioadă asistenței psihologice în sportul de performanță.

„După un 2014 excelent, anul 2015 a fost foarte dificil pentru mine. A fost greu pentru că nu se discuta despre sănătatea mintală așa cum se face astăzi, iar atunci sufeream foarte mult; pur și simplu nu îndrăzneam să vorbesc despre asta. Chiar și să recunoști că ai fost la un terapeut era ciudat; oamenii credeau că ești nebun sau slab. Mă bucur că a devenit un subiect complet normal, mă bucur că lucrurile s-au schimbat, dar am trecut printr-o perioadă foarte dificilă și nu am putut să vorbesc despre asta”, a mai transmis fosta adversară a Simonei Halep.

