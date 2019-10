"Caut un gol si nu-l gasesc!" :) Luis Suarez vrea sa incheie perioada de seceta din Champions League! De cand nu a mai marcat uruguayanul in deplasare

Barcelona joaca impotriva celor de la Slavia Praga, in aceasta seara, in grupele Champions League. Meciul poate fi urmarit in format live text pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

Barcelona va infurnta in deplasare echipa lui Nicolae Stanciu, in grupele Champions League. Dupa inceputul mai slab de sezon, catalanii sunt lideri in La Liga si nu admit alt rezultat decat victoria la Praga. In Liga Campionilor, Barcelona a remizat in deplasarea de la Dortmund, cu scorul de 0-0 si a invins-o pe Inter Milano cu 2-1, dupa ce au fost condusi inca din minutul 2.

O statistica ingrijoratoare a catalanilor o reprezinta lipsa de gol a atacantului Luis Suarez, care nu a inscris in ultimele 19 partide din deplasare, mai exact din meciul impotriva Romei, disputat in septembrie 2015. Uruguayanul cauta sa intrerupa acest record negativ in fata Slaviei.

In acest sezon, Luis Suarez a marcat 7 goluri pentru Barcelona, atat in Champions League cat si in La Liga. Atacantul este cel mai bun marcator al catalanilor, cu 5 goluri inscrise, peste Antoine Griezmann care a marcat 4 goluri in campionat.