"Daca imi aduc competitor, cu atat mai bine!" Luis Suarez a vorbit despre PLECAREA sa de la Barcelona

Luis Suarez se afla in cantonament cu echipa nationala.

Uruguayanul a oferit un interviu pentru revista "Ovacion" in care a vorbit despre nivelul exigentei de la Barcelona, dar si despre posibilitatea de fi inlocuit.

"Exigenta este imensa, la fiecare 3 zile dai un examen, nu exista odihna si nu ti se iarta nici macar un meci prost. Nu este usor sa vii sa joci la un asemenea club, sa te adaptezi si sa iti castigi locul. Trebuie sa recunosc ca de 5 ani traiesc cu aceeasi presiune si incerc sa raspund mereu in acelasi fel.

Va sosi o vreme in care varsta nu imi va permite sa fiu la nivelul de care are Barcelona nevoie, insa cat pot, cat inca am putere, sa imi aduca un competitor, cu atat mai bine

Faptul ca se intereseaza sa aduca un alt numar 9 nu este nimic ciudat, este realitatea fotbalului. Va fi mai bine pentru mine, pentru ca mi se va cere mai mult, va fi mai bine pentru club pentru ca se alimenteaza competitia si va fi mai bine pentru viitor deoarece pot pregati un fotbalist cu ajutorul tuturor jucatorilor imensi pe care Barcelona ii are", a declarat Luis Suarez.