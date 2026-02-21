Manchester City - Newcastle, LIVE pe VOYO de la 22:00 | ”Cetățenii” țintesc primul loc

Manchester City - Newcastle, LIVE pe VOYO de la 22:00 | "Cetățenii" țintesc primul loc Premier League
Premier League se vede pe VOYO.

Manchester CityNewcastlePremier LeagueVoyo
Manchester City - Newcastle

Cele două echipe își dau întâlnire pe Etihad în etapa #27 din eșalonul de elită al Angliei. Ultima confruntare dintre Manchester City și Newcastle din campionat a avut loc în tur și s-a încheiat 2-1 pentru ”coțofene”.

Manchester City - Newcastle, LIVE pe VOYO de la 22:00 | ”Cetățenii” țintesc primul loc

În clasament, Manchester City ocupă locul al doilea cu 53 de puncte. 16 victorii, cinci remize și cinci eșecuri a înregistrat până acum echipa pregătită de Pep Guardiola, în 26 de etape.

De cealaltă parte, Newcastle se situează pe poziția a zecea cu 36 de puncte. ”Coțofenele” au 10 victorii, șase rezultate de egalitate și 10 înfrângeri în 26 de runde.

Cum arată clasamentul din Premier League

Clasamente oferite de Sofascore
