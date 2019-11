PLEACA DE LA BARCELONA! Urmatoarea destinatie a lui Luis Suarez a fost dezvaluita! Unde va juca uruguayanul 

Luis Suarez intentioneaza sa o paraseasca pe Barcelona.

Aflat intr-o forma din ce in ce mai slaba si tot mai des accidentat, Luis Suarez isi planuieste plecarea de la campioana Spaniei. Uruguayanul are contract cu catalanii pana in iunie 2021, insa si-ar dori sa paraseasca La Liga pentru o noua provocare.

Nicolas Lodeiro, coechipierul lui Suarez la nationala Uruguayului, a vorbit despre dorinta atacantului de a ajunge in MLS.

"Vrea sa se alature MLS. Luis ma intreaba intotdeauna despre liga americana. Visul sau a fost sa joace la Barcelona. Joaca la un nivel excelent si se simte bine. Dar mai devreme sau mai tarziu, va ajunge in MLS. I-ar placea sa poata juca pentru Seattle Sounders, chiar daca este mult mai greu de realizat. Cred ca e doar o chestiune de timp pana va ajunge aici", a declarat Lodeiro pentru ziarul catalan Sport.

