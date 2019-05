Cum s-a razbunat scotianul Robertson pe Luis Suarez: "Doar atat am de spus!" In prima repriza, atacantul Barcei l-a lovit intentionat

Scotianul Andy Robertson, poreclit "Robbo" de suporterii lui Liverpool pentru ca este intotdeauna neobosit, a fost schimbat la pauza meciului de aseara.

Andy Robertson nu a putut juca in repriza a doua a intalnirii dintre Liverpool si Barcelona, incheiata cu un incredibil 4-0! Scotianul a fost lovit in prima repriza de Luis Suarez si a fost inlocuit la pauza cu olandezul Wijnaldum, cel care a marcat doua goluri in partea a doua.

Replica lui Robertson



Andy Robertson a privit de pe margine calificarea incredibila a lui Liverpool in finala UEFA Champions League. El l-a ironizat la final pe Luis Suarez.

La interviurile de dupa meci, Robertson a fost intrebat despre gestul lui Suarez, care l-a lovit intentionat in prima repriza.



"Nu-mi pasa de el! Cine merge in finala?!", a spus Robertson.

Luis Suarez a fost unul dintre cei mai huiduiti jucatori ai Barcelonei aseara, in ciuda faptului ca a evoluat pentru Liverpool. Bucuria de la golul din tur si lovitura aplicata lui Robertson i-au facut pe fanii lui Liverpool sa uite lucrurile bune facute de Suarez pentru formatia de pe Anfield Road.





WE’RE GOING TO MADRID ❤️❤️ — Andrew Robertson (@andrewrobertso5) May 7, 2019