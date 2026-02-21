Chiar dacă va câștiga ultimele trei meciuri din sezonul regulat, roș-albaștrii trebuie să fie ajutată și de jocul rezultatelor. Concret, echipa patronată de Gigi Becali are nevoie ca FC Argeș sau CFR Cluj să facă doi pași greșiți.

Cum va arăta FCSB în meciul cu Metaloglobus

Cert este însă că FCSB este obligată să câștige următoarele trei partide cu Metaloglobus, UTA Arad și U Cluj.

Cu Metaloglobus, Gigi Becali este decis să alinieze un prim 11 ultraofensiv. Finanțatorul campioanei nu renunță la ideea de a-l titulariza în poartă pe goalkeeper-ul under-21, Matei Popa.

Având în vedere că Vali Crețu este suspendat, Alexandru Pantea va evolua în flancul drept al apărării, în timp ce pe partea opusă se va afla Risto Radunovic. Centrul defensivei va fi asigurat de Andre Duarte și Daniel Graovac.

Ofri Arad va debuta în sfârșit la FCSB și va juca la închidere, în tandem cu Florin Tănase, ”calculatorul” roș-albaștrilor, așa cum îl numea Gigi Becali.

Compartimentul ofensiv va fi alcătuit din David Miculescu, Darius Olaru și Juri Cisotti, în spatele vârfului Daniel Bîrligea.

Clasamentul din Superliga României