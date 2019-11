Luis Suarez si-a gasit nasa! Cine este tanara care l-a umilit pe starul de pe Camp Nou | VIDEO

Cine spunea ca fotbalul este doar pentru baieti s-a inselat amarnic!

Lisa Zimouche este o tanara de doar 20 de ani din Paris care i-a uimit pe cei mai buni fotbalisti ai lumii.



Tanara este originara din Algeria si le-a pus capac unor fotbalisti de milioane precum Luis Suarez sau Neymar. Aceasta este faimoasa in social media unde are milioane de fani si a devenit incepand din acest an si ambasador al EA Sports.