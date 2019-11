Luis Suarez se gandeste sa plece de la Barcelona! Anuntul facut de un coechipier din nationala Uruguayului: stie si la ce echipa vrea sa ajunga

Luis Suarez joaca din 2014 la Barcelona.

Atacantul catalanilor, cel care face o pereche excelenta cu Lionel Messi, vrea sa plece in Statele Unite si sa joace in MLS.

Anuntul a fost facut de Nicolas Lodeiro, coechipierul lui Suarez din nationala Uruguayului. Lodeiro a spus ca e doar o chestiune de timp pana cand starul Barcei va ajunge in SUA.

"Vrea sa ajunga in MLS. Luis ma intreaba mereu despre liga americana. Visul sau a fost sa joace la Barcelona. Joaca la un nivel excelent si se simte bine, dar mai devreme sau mai tarziu, va ajunge in MLS.

I-ar placea sa poata juca pentru Seattle Sounders, chiar daca este mult mai greu de realizat. Cred ca e doar o chestiune de timp pana va ajunge aici", a spus Lodeiro pentru Sport.

Luis Suarez are 32 de ani si mai are contract cu Barcelona pana in 2021. El este cotat la 50 de milioane de euro si evolueaza in continuare la cel mai inalt nivel. Suarez a marcat de 8 ori in 12 meciuri in acest sezon de La Liga.