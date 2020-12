Problemele de la Dinamo nu il sperie pe Sergiu Hanca: "M-as intoarce si in liga a patra! E echipa mea de suflet!"

Sergiu Hanca este foarte apreciat la Cracovia, in prima liga poloneza.

Datorita evolutiilor foarte bune, mijlocasul de 28 de ani a fost rasplatit cu o prelungire a contractului pana in 2025 si se bucura de o apreciere foarte mare din partea fanilor.

Fostul fotbalist al lui Dinamo a vorbit despre situatia dramatica in care a ajuns fosta sa echipa si a dezvaluit ca nu ar dori sa revina in Stefan cel Mare in acest moment, dar nu a exclus posibiltatea sa isi incheie cariera in Stefan cel Mare.

"In momentul de fata, nu. Ma simt foarte bine acolo, ma simt foarte respectat. Sunt tratat exact cum mi-as fi dorit sa fiu tratat. Acolo am totul, nu vad de ce as schimba un lucru perfect pentru familia mea pentru un loc unde nu se stie cum va fi.

Depinde de situatia in care eram, daca eram intr-un loc unde nu eram fericit probabil acceptam, dar asa nu acceptam. Asta nu inseamna ca nu imi doresc sa imi inchei cariera la Dinamo, m-as intoarce si in liga a patra, e echipa mea de suflet, dar acum nu e ce imi doresc eu", a spus Hanca pentru ProSport.

Sergiu Hanca a reusit sa inscrie doua goluri in opt meciuri pentru Cracovia in acest sezon.

Sezonul trecut, mijlocasul roman a cucerit alaturi de echipa din capitala Poloniei atat Cupa cat si Supercupa.