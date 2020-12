VIDEO | I-a pus CRAMPOANELE pe FATA! Scene desprinse din CUSCA la un meci de fotbal! Arbitrul a dat 9 cartonase rosii dupa o bataie ca-n FILME: cum arata fata jucatorului lovit

Un incident incredibil a avut loc la un meci de fotbal, unde mai multi jucatorii au pornit o bataie generala.

Totul s-a intamplat in Brazilia, la un meci de juniori. In finala campionatului U17, Fluminense s-a impus in fata lui Athletico Paranaense cu 2-1 si a castigat titlul.

Duelul a fost insa umbrit de niste incidente greu de reprodus prin cuvinte.

Totul a pornit de la un conflict intre Ataide (Paranaense) si Joao Neto (Fluminense). In timp ce acestia se certau din cauza unui fault, Joao Gabriel, fundas la Paranaense, a venit din saritura si i-a aplicat o talpa in figura lui Neto. Neto a inceput sa fie luat la suturi in acel moment de un alt jucator al lui Paranaense si totul s-a transformat intr-o bataie genereala.

Arbitrul a eliminat 9 jucatori in urma bataii care a avut loc, iar ultimele minute ale duelului s-au jucat 8 contra 8.

Enquanto isso na final do Brasileirão sub-17. pic.twitter.com/Zy7JsAY3BJ — Curiosidades Brasil (@CuriosidadesBRL) December 21, 2020

Fluminense s-a impus in fata lui Paranaense tur-retur, cu scorul de 2-1, si a devenit campioana Braziliei la U17.

Pe internet au aparut si imagini cu fata lui Neto, dupa ce a fost lovit cu crampioanele in fata de Joao Gabriel.

Assim ficou o rosto de João Neto, atacante do Fluminense atingido com uma voadora na final do Brasileiro Sub-17. pic.twitter.com/oVS3q2Bxq0 — FOX Sports Brasil (de ????) (@FoxSportsBrasil) December 21, 2020