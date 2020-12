Barcelona e buna de plata! Catalanii trebuie sa-i plateasca 30 de milioane de euro lui Liverpool daca se intampla asta!

Barcelona l-a transferat pe Philippe Coutinho in ianuarie 2018.

Catalanii au platit la acel moment pentru mijlocasul brazilian suma de 120 de milioane de euro, dar clauzele din contractul brazilianului sunt in valoare de 40 de milioane. Pana acum, Liverpool a incasat inca 5 milioane de la clubul catalan deoarece Coutinho a evoluat in 25 de meciuri in tricoul blaugrana.

Daca Coutinho va mai juca 12 meciuri pentru Barcelona, el va ajunge la borna 100, iar clubul va trebui sa-i achite lui Liverpool inca de 20 de milioane de euro. Pentru urmatoarea calificare in grupele Ligii, echipa blaugrana va mai plati inca 10 milioane.

Mai mult ca sigur, in cazul in care Coutinho nu va pleca in aceasta iarna, Barcelona va achita in total 30 de milioane de euro lui Liverpool pentru doua clauze care cu siguranta vor fi realizate.

Barcelona vrea sa-l vanda pe Coutinho inainte de 24 ianuarie, dupa cum transmit cei de la ARA. Catalanii au probleme financiare, iar presedintele interimar considera ca este nevoie de o scadere a plafonului salarial si a cheltuielilor.

Coutinho s-a intors la Barcelona in aceasta vara, dupa ce a fost imprumutat timp de un an la Bayern Munchen. Koeman l-a sunat pe brazilian dupa finala Champions League pentru a-i transmite ca e unul din jucatorii pe care se va baza in acest sezon, dar antrenorul olandez pare ca este de alta parere in acest moment.

Mijlocasul are un salariu de 14 milioane de euro la Barcelona, iar contractul lui expira in 2023. Cota brazilianului a scazut vertiginos, ajungand la 60 de milioane de euro.

