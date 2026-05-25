Bernardo Silva a părăsit echipa, iar banderola de căpitan a fost preluată de compatriotul său, Ruben Dias.

Momentul a avut loc după înfrângerea cu 1-2 în fața lui Aston Villa, în ultima etapă a campionatului. Portughezul a fost schimbat în repriza secundă.

Ruben Dias va fi noul căpitan de la Manchester City după plecarea lui Bernardo Silva

După fluierul final, jucătorii lui City i-au oferit o gardă de onoare lui Bernardo Silva, iar acesta a predat banderola lui Ruben Dias. Mijlocașul portughez a transmis că alegerea este una firească și că fundașul central are profilul unui căpitan adevărat.

„A fost o onoare să îi înmânez banderola unui prieten și unui frate. Este un căpitan extraordinar”, a spus Bernardo Silva.

Bernardo Silva urmează să părăsească formația din Manchester la finalul contractului, iar printre destinațiile posibile se află și Galatasaray. Portughezul încheie un ciclu important la City, cu 459 de meciuri, 76 de goluri și 77 de pase decisive, plus 19 trofee câștigate.