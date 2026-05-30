Barcelona și Atletico Madrid, duel pentru un star din Premier League! Catalanii vor să dea lovitura după „scandalul Julian Alvarez”

Catalanii au libertate pe piața transferurilor în această vară, după ce și-au reglat problema cu Fair-Play-ului Financiar în La Liga.
Oficialii Barcelonei vor să îi ofere lui Hansi Flick un lot competitiv pentru a câștiga trofeul Champions League.
Barcelona pregătește asaltul pentru alt fotbalist după transferul lui Anthony Gordon și oferta pentru Julian Alvarez.
A apărut un scandal de proporții în Spania, după ce Barcelona i-a făcut o ofertă de 100 de milioane de euro lui Atletico Madrid în schimbul lui Julian Alvarez.
Madrilenii au oferit un răspuns ironic, iar acum cele două tabere se luptă pentru semnătura unui jucător liber de contract: Bernardo Silva.
Conform jurnalistului Fabrizio Romano, mijlocașul portughez are propuneri din partea ambelor părți și va trebui să aleagă cât de curând cu cine va semna.
Jucătorul rămas liber de contract după despărțirea de Manchester City este cotat la 27 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.
Fotbalistul de 31 de ani a evoluat în 53 de partide pentru „cetățeni” în acest sezon și a reușit trei goluri și cinci assist-uri.
460 de meciuri, 76 de reușite și 77 de pase decisive sunt cifrele lui Bernardo Silva în cei nouă ani petrecuți la Manchester City.
