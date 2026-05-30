Barcelona și Atletico Madrid, duel pentru un star din Premier League! Catalanii vor să dea lovitura după „scandalul Julian Alvarez”

Din articol Următoarea țintă a Barcelonei după Anthony Gordon: catalanii se luptă chiar cu Atletico Madrid

Catalanii au libertate pe piața transferurilor în această vară, după ce și-au reglat problema cu Fair-Play-ului Financiar în La Liga. Oficialii Barcelonei vor să îi ofere lui Hansi Flick un lot competitiv pentru a câștiga trofeul Champions League. Următoarea țintă a Barcelonei după Anthony Gordon: catalanii se luptă chiar cu Atletico Madrid

🚨 Bernardo Silva, set to play in La Liga next season, decision almost done. 🇪🇸



Barcelona and Atlético Madrid both made official proposals to his agent Jorge Mendes.



Barça are pushing, optimistic but Atléti bid is still on table.



🎥 https://t.co/Y46FB4ogdM pic.twitter.com/Am28fwdsBs — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 29, 2026

Jucătorul rămas liber de contract după despărțirea de Manchester City este cotat la 27 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com. Fotbalistul de 31 de ani a evoluat în 53 de partide pentru „cetățeni” în acest sezon și a reușit trei goluri și cinci assist-uri. 460 de meciuri, 76 de reușite și 77 de pase decisive sunt cifrele lui Bernardo Silva în cei nouă ani petrecuți la Manchester City.