Real Madrid, comunicat oficial: ”Anunțăm faptul că am făcut o ofertă de 150.000.000 de € pentru acest jucător”

Din play-out direct în Liga Campionilor: cu cine ar putea semna Darius Olaru

Dinamo se poate umple de bani: doi titulari incontestabili negociază transferul în străinătate

Rodrygo, Eduardo Camavinga, Raul Asencio, Dani Ceballos, Fran Garcia și Franco Mastantuono sunt cei șase fotbaliști de la Real Madrid pe care Jose Mourinho îi consideră transferabili.

Jose Mourinho și-a făcut deja planul la Real Madrid

Mourinho și-a făcut o astfel de listă, în contextul în care „Los Blancos” vor trebui să se despartă de anumiți jucători în vară pentru a obține fonduri pentru noi transferuri, notează publicația Sport, citată de Transfer News Live.

Real Madrid pregătește anunțul verii. „Los Blancos” au avut parte de două sezoane fără trofee majore, în afară de Supercupa Europei și Cupa Intercontinentală. Florentino Perez a câștigat alegerile anticipate pentru președinția lui Real Madrid și a anunțat o „vară fierbinte”.

Mourinho, tot mai aproape de revenirea pe Bernabeu

După plecarea lui Alvaro Arbeloa, Florentino Perez a decis că Jose Mourinho este omul ideal pentru reconstrucția lui Real Madrid.

Conform jurnalistului italian Fabrizio Romano, tehnicianul portughez a aterizat în cursul zile de marți la Madrid și a semnat un contract pe trei anu cu „Los Blancos”.

„Jose Mourinho se află astăzi la Madrid înaintea prezentării sale oficiale ca nou antrenor principal al lui Real Madrid, după semnarea unui contract pe trei ani.”, informează Fabrizio Romano.

Detaliile acordului dintre Mourinho și Real Madrid

Celebrul jurnalist Fabrizio Romano a dezvăluit detaliile contractului pe care Jose Mourinho îl va semna cu Real Madrid în următoarele zile, dacă Florentino Perez va fi reales în funcția de președinte al „Los Blancos”, pentru care este mare favorit.

Se pare că antrenorul portughez va semna un contract valabil până în iunie 2029, însă va avea o opțiune de prelungire cu încă un an.

„The Special One” i-a mai pregătit pe „Los Blancos” între 01.07.2010 și 30.06.2013. În plină perioadă de glorie a Barcelonei lui Lionel Messi, Mourinho și-a trecut în palmares La Liga (2011-2012), Cupa Regelui (2010-2011) și Supercupa Spaniei (2012-2013).

178 de partide a adunat Jose Mourinho la Real Madrid în rolul de antrenor principal, dintre care 127 au fost victorii, 28 remize și 23 înfrângeri.

de partide a adunat Jose Mourinho la Real Madrid în rolul de antrenor principal, dintre care au fost victorii, remize și înfrângeri. 476-171 reprezintă golaverajul „Los Blancos” sub pregătirea portughezului.

Citește aici și detaliile primului transfer făcut de Real Madrid pentru Jose Mourinho.