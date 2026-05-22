Presa internațională scrie că Jose Mourinho este aproape de un acord cu gruparea „blanco”, deși portughezul are contract cu Benfica până în iulie 2027.

Relația cu clubul din Lisabona urmează să se încheie mai devreme, după un mandat început în septembrie 2025, în locul lui Bruno Lage, dar fără rezultatele așteptate.

În acest context, a apărut și întrebarea dacă Alvaro Arbeloa ar putea rămâne în staff-ul viitorului antrenor de la Madrid.

Răspuns clar din partea lui Arbeloa

Fostul fundaș al Realului, aflat în prezent pe banca tehnică, a fost categoric. Arbeloa a transmis că nu va face parte din staff-ul lui Mourinho, dacă acesta va ajunge pe Santiago Bernabeu.

„José Mourinho are un staff fantastic, este foarte bine înconjurat. Dacă va veni, va veni cu oamenii lui, așa cum este normal. Nu există nicio posibilitate să fiu în staff-ul lui”, a spus Arbeloa.

Arbeloa a preluat echipa pe 13 ianuarie și a condus-o în 27 de meciuri, cu o medie de 1,96 puncte pe partidă. În ciuda parcursului solid, Real Madrid nu a reușit să țină pasul cu Barcelona.

Cu o etapă rămasă din La Liga, catalanii sunt deja campioni, cu 94 de puncte, în timp ce Real Madrid are 83. „Galacticii” vor încheia sezonul pe locul 2, în spatele Barcelonei și departe de rivalele Villarreal și Atletico Madrid, ambele cu câte 69 de puncte.