Papa Leon al XIV-lea în vizită la Real Madrid: cum l-a primit Florentino Perez

Suveranul pontif a admirat cu această ocazie vitrina cu trofee a celui mai titrat club de fotbal din lume şi a primit un tricou personalizat al echipei madrilene, având imprimat pe spate numele său (Robert F. Prevost) şi numărul 1.

Florentino Perez i-a oferit totodată Papei şi o replică în miniatură a stadionului Bernabeu.

Papa Leon al XIV-lea i-a înmânat la rândul său o medalie preşedintelui clubului Real Madrid, reales duminică pentru un nou mandat de patru ani, scrie Agerpres.