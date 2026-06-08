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Real Madrid a solicitat către UEFA ca trofeele Barcelonei obținute între anii 2001-2018, corespunzători perioadei în care clubul catalan a plătit pentru serviciile de consultanță ale firmelor controlate de Jose Maria Enriquez Negreira, să îi fie retrase.

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Florentino Perez a atacat-o pe Barcelona, la mijlocul lunii mai, pentru cazul în care clubul „blaugrana” este anchetat pentru plăți cuprinse între 7 și 8,4 milioane de euro către firmele controlate de Negreira, fostul vicepreședinte al Comisiei Arbitrilor.

„Cum aș putea să uit cel mai mare caz de corupție din istoria fotbalului? Cum putem uita, când noi pregătim un dosar de 500 de pagini pe care îl voi trimite la UEFA imediat ce se termină competiția?

Am vorbit deja cu ei, pentru că nu există niciun precedent în istoria fotbalului mondial” - au fost cuvintele lui Perez.

Dezvăluirea făcută de AS

AS, unul dintre ziarele de casă ale „Los Blancos”, a dezvăluit că printre cele 500 de pagini menționate de Perez se găsește o solicitare incredibilă: UEFA să retragă trofeele Barcelonei din anii 2001-2018 sau minimum să nu fie recunoscute oficial!

Barcelona a cucerit în intervalul incriminat de madrileni nouă trofee La Liga, șase Cupe ale Regelui și șapte Supercupe ale Spaniei.

În timp ce Real Madrid interpretează cazul Negreira ca un moment de corupție fără precedent în fotbal, Barcelona se apără susținând că a achitat doar pentru servicii de consultanță în materie de arbitraj.

De la 15 februarie 2023, data izbucnirii scandalului, cazul Negreira a rămas la stadiul de anchetă penală în desfășurare, fără să fie așadar trimis în instanță.