Real Madrid, comunicat oficial: ”Anunțăm faptul că am făcut o ofertă de 150.000.000 de € pentru acest jucător”

Omul cu banii de la vicecampioana Spaniei a înaintat o ofertă de 150 de milioane de euro pentru starul lui Atletico Madrid, Julian Alvarez. Atacantul este cotat la 100 de milioane de site-urile de specialitate.

Oferta a fost însă refuzată de clubul de pe ”Metropolitano”. Real Madrid a emis marți un comunicat oficial în care a anunțat că madrilenii nu sunt dispuși să-l cedeze pe atacantul argentinian.

”Real Madrid CF anunță că, în urma ședinței de astăzi a Consiliului de Administrație, a făcut o ofertă de 150 de milioane de euro către Club Atletico de Madrid pentru drepturile federative ale jucătorului Julian Alvarez.

După ce a studiat și evaluat oferta, Atletico de Madrid a mulțumit clubului pentru propunere, făcută în contextul relațiilor bune existente între cele două cluburi, însă a respins-o, făcând trimitere la clauza de reziliere a jucătorului”, se arată în comunicatul galacticilor.

Cifrele lui Julian Alvarez

River Plate: 122 meciuri jucate, 54 goluri înscrise, 31 pase decisive

122 meciuri jucate, 54 goluri înscrise, 31 pase decisive Atletico: 106 meciuri jucate, 49 goluri înscrise, 17 pase decisive

106 meciuri jucate, 49 goluri înscrise, 17 pase decisive Manchester City: 103 meciuri jucate, 36 goluri înscrise, 19 pase decisive

Ce declara Perez despre mutarea de 150.000.000 de € pregătită de Real Madrid

”Am niște informații de împărtășit. Marți (9 iunie) voi face o ofertă importantă unui club din Liga Campionilor pentru un jucător de top. Ar fi cel mai mare transfer plătit vreodată de Real Madrid. Suma ar fi în jur de 150 de milioane de euro.

Un indiciu? Nu pot să vă dau niciunul, doar sugerez ceea ce urmează să facem.

Olise este un jucător excelent, dar nu este Olise. Nici Doku nu este. Vom face o ofertă importantă, de cel puțin 150 de milioane de euro. În mod ideal, jucătorul ar fi un mijlocaș sau un atacant. Și nu este Haaland. Și nu vine din Anglia”, spunea Perez în cadrul unei conferințe de presă.