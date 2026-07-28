Marc Cucurella s-a ținut de cuvânt: și-a tatuat chipul lui Luis de la Fuente pe braț

Marc Cucurella s-a ținut de cuvânt: și-a tatuat chipul lui Luis de la Fuente pe braț Fotbal extern
SPORT.RO
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Cucurell nu a uitat promisiunea pe care a făcut-o înainte de Campionatul Mondial.

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Marc CucurellaLuis de la FuenteCM 2026
Din articol

Aşa cum promisese, Marc Cucurella şi-a tatuat chipul lui Luis de la Fuente, antrenorul său, pentru a sărbători titlul câştigat de Spania la Cupa Mondială din 2026.

Marc Cucurella este un om de cuvânt. Aşa cum promisese înainte de Cupa Mondială din 2026, fundaşul lateral spaniol în vârstă de 28 de ani şi-a tatuat chipul lui Luis de la Fuente pentru a păstra o amintire pe viaţă a parcursului extraordinar al Spaniei, care a câştigat titlul pentru a doua oară în istoria sa în urmă cu aproximativ zece zile în Statele Unite.

Cel mai nou jucător al Real Madrid a publicat o poveste pe Instagram în care apare la salonul de tatuaje. Fotografia este însoţită de o legendă. „Promisiunile sunt respectate”, scrie Cucurella.

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O promisiune făcută înainte de începerea Cupei Mondiale

Postul El Partidazo de Cope a difuzat un videoclip în care tatuatorul prezintă desenul ales de Cucurella. Este vorba despre antrenorul său, îmbrăcat în costum şi pozând cu trofeul Cupei Mondiale în mâna stângă.

Promisiunea lui Cucurella a fost făcută chiar înainte de începerea Cupei Mondiale. „O să-mi tatuez chipul lui Luis de la Fuente”, a spus el. „Cred că va fi o amintire frumoasă. Ar trebui să mă gândesc la locul unde o să-l pun.”

Tatuajul a fost făcut pe braţ, puțin mai sus de cot.

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