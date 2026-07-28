Marc Cucurella s-a ținut de cuvânt: și-a tatuat chipul lui Luis de la Fuente pe braț

Aşa cum promisese, Marc Cucurella şi-a tatuat chipul lui Luis de la Fuente, antrenorul său, pentru a sărbători titlul câştigat de Spania la Cupa Mondială din 2026.

Marc Cucurella este un om de cuvânt. Aşa cum promisese înainte de Cupa Mondială din 2026, fundaşul lateral spaniol în vârstă de 28 de ani şi-a tatuat chipul lui Luis de la Fuente pentru a păstra o amintire pe viaţă a parcursului extraordinar al Spaniei, care a câştigat titlul pentru a doua oară în istoria sa în urmă cu aproximativ zece zile în Statele Unite.

Cel mai nou jucător al Real Madrid a publicat o poveste pe Instagram în care apare la salonul de tatuaje. Fotografia este însoţită de o legendă. „Promisiunile sunt respectate”, scrie Cucurella.