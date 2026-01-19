Incredibil! După Real Madrid, Barcelona poate fi următoare victimă a lui Jefte Betancor

Madrilenii au fost eliminați din Cupa Regelului, după un rezultat șocant cu o formație din La Liga 2, care se află pe poziția a 17-a.

Jefte Betancor a reușit o „dublă” în partida Albacete - Real Madrid 3-2 și a fost eroul echipei din eșalonul scund al Spaniei.

Albacete - Barcelona în „sferturile” Cupei Regelui! Jefte în fața celuilalt colos din Spania



Luni (19 ianuarie) a avut loc tragerea la sorți pentru „sferturile” Cupei Spaniei, iar FC Barcelona va juca împotriva „călăului” lui Real Madrid din „optimi”: Albacete, după cum au anunțat catalanii pe paginile oficiale.

Meciul se va loc acasă la echipa din La Liga 2 și se va disputa între 3-5 februarie, data exactă urmând să fie stabilită ulterior.