Alexi Pitu n-a fost luat în cantonament de Vejle Boldklub şi antrenorii Morten Bisgaard și Steffen Kielstrup nu mai contează pe serviciile sale, transmite jurnalistul Emanuel Roșu.



Pitu poate alege dintre ofertele venite de la Dinamo și Rapid

Conform informațiilor deținute de Sport.ro, mutarea deschide calea pentru un transfer al acestuia în Liga 1, unde este dorit de Dinamo și Rapid, două dintre cluburile care se luptă pentru accederea în play-off și pentru câștigarea titlului de campioană.



Acesta poate fi transferat liber de contract, dar are la clubul danez un salariu anual de 250.000 de euro și ar dori o sumă de ordinul zecilor de mii de euro la semnătură. În acest sezon, versatilul jucător de atac a strâns 12 prezențe și 4 goluri în competițiiel interne daneze.



Pitu ar fi primit asigurări din partea staff-ului "tricolorilor" că un transfer în campionatul intern l-ar aduce mai aproape de revenirea în circuitul echipei naționale, la fel cum au fost încurajați Daniel Paraschiv (Rapid), Andrei Coubiș (FCU Cluj) și Olimpiu Moruțan (Rapid).



Este născut în Germania și a crescut la Academia Hagi

Alexi Paul Pitu (23 de ani / 178 cm) este născut la Karlsruhe (Germania) și s-a format la Academia "Gheorghe Hagi" (2010-2018). La nivel de seniori a jucat pentru FC Viitorul / FCV Farul Constanța (2018-2023), Bordeaux (2023-2024), Dunkerque (2025) și Vejle (2025-prezent). În palmares are Liga 1 (2022-2023), Cupa României (2018-2019) și Supercupa României (2019).



Are selecții pentru naționalele U16, U17, U18, U20 și U21 (8 meciuri) ale României, cu ultima participând la Euro 2023. A fost selecționat la reprezentatiova de seniori, pentru meciurile cu Andorra și Belarus, în martie 2023, dar nu a apucat să debuteze. Este de origine aromână, iar unchiul său, Adrian Pitu (50 de ani), a jucat Farul, Sportul Studențesc, Dinamo, Universitatea Craiova, Oțelul, Bacău, FCSB, FC Național, Bnei Sakhnin și Maccabi Netanya. Poate juca ca extremă stânga, mijlocaș central și extremă dreapta și este cotat la 400.000 de euro.

Foto - Getty Images

