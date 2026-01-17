Hansi Flick (60 de ani) s-a arătat foarte dezamăgit cu privire la plecarea iminentă a mijlocașului ofensiv Dro Fernendez (18 ani) de la Barcelona.

Hansi Flick, reacție referitoare la plecarea iminentă a lui Dro Fernendez

Adolescentul spaniol va ajunge cel mai probabil la PSG, care îi va plăti cele 6 milioane de euro reprezentând clauza de reziliere către catalani.

Dro Fernendez era considerat de către Hansi Flick drept unul dintre cei mai promițători puști crescuți de „La Masia”.

Plecarea sa iminentă de pe Camp Nou l-a făcut pe Flick să transmită un mesaj radical. Puștii crescuți de 'La Masia' trebuie să se pregătească 100% din inimă pentru a juca la Barcelona.

Flick către puștii de la academia Barcelonei: „Trebuie să-și pună 100% din inimă”

„Suntem Barça și suntem una dintre cele mai bune echipe din lume astăzi. Jucătorii de la 'La Masia' au ocazia să se antreneze, să crească și să joace cu cei mai buni jucători din lume. Noi credem în ei și îi susținem. Dacă cineva vrea să joace pentru Barça, trebuie să-și pună 100% din inimă. Trebuie să trăiești după aceste culori. Aceasta este ceea ce vreau să văd de la jucătorii mei.

Ca antrenor, pui multă energie pentru a-i ajuta pe jucători să se îmbunătățească și să le dea încredere, dar sunt și mulți oameni în jurul lor. Dacă în cele din urmă merge la un alt club, întreabă-mă și voi vorbi, dar acum nu.

Pentru mine este vorba despre antrenament în fiecare zi. Am multă experiență cu jucători tineri. Vedem potențialul pe care îl au și facem un plan bazat pe performanțe, atitudinea lor, profesionalismul lor... Vrem să vedem cum îi putem ajuta. Ei joacă într-una dintre cele mai bune echipe, cu jucători grozavi. Nu este ușor să ai minute, dar fiecare antrenament cu această echipă te face mai bun, ceea ce vreau să văd”, a declarat Hansi Flick, conform publicației spaniole Sport.